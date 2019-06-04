賴稱菊挺他　蘇貞昌：非陳菊真意

蘇貞昌出席桃園-新竹備援管線工程開工典禮，被追問賴清德專訪爆出跟陳菊、蘇貞昌談話內容看法。（中評社 資料照） 中評社新竹6月4日電（記者 黃文杰）針對前“行政院長”賴清德接受媒體專訪提到今年3月17日與“總統府”秘書長陳菊的談話內容；宣布參選之前，賴也曾經打電話給“行政院長”蘇貞昌。蘇貞昌上午到新竹出席活動證實，陳菊昨晚曾打電話給他，從電話這一端可以深深感受陳菊的無奈，以及身為大姊，提攜年輕後進的那種痛苦。



蘇貞昌說，陳菊很明顯、明白告訴他，這個報道並沒有完整呈現當天他們一個小時的談話，同時也完全沒有顯現陳菊的真意。



蘇貞昌沒有回應賴清德打電話給他，只表示，希望大家都是有心為台灣，都是為民主在努力，可以有最好的結果。



蘇貞昌上午到新竹縣湖口鄉農產加工廠前廣場，出席桃園－新竹備援管線工程開工典禮，接受媒體採訪，做以上表示。



民進黨初選，“蔡賴之爭”進入白熱化，賴清德昨天專訪報道指出，他在3月17日跟陳菊見面，當時陳菊問他，是否要參加黨內初選？賴反問，如果做了決定，會讓菊姐為難？陳菊說，“不會”。接著，賴清德第二次問，陳菊還是說“不會為難”；第三次問時則說，“如果我做了參選的決定，妳會認為我像楊秋興嗎？”陳菊說，“你跟楊秋興的情況是不同的”；最後，賴清德第四次問，“如果我決定參選，菊姐妳會支持我嗎？”陳菊回說，“你這個三八兄弟，當然會支持。”



這份專訪也透露，賴清德宣布參選前，也曾打電話給蘇貞昌徵詢意見，還說出“大家都是愛國者”等語。



對此，蘇貞昌今天證實，陳菊昨晚打電話給他，還把報道傳給他看。



也許是因為篇幅的關係，陳菊很明顯、明白告訴蘇，這個報道並沒有完整呈現當天他們一個小時的談話，同時也完全沒有顯現陳菊的真意。



不過蘇貞昌強調，“我從電話的這一端可以深深感受到，陳菊一個為守護台灣堅強三、四十年的女性，那種無奈”，同時，一個愛護後輩、提攜年輕後進，大姐的那種痛苦，蘇貞昌希望真的大家都是有心為台灣，大家都是為民主在努力，希望都可以有最好的結果”。