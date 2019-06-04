朱立倫看韓郭：粉身碎骨死而後已都不必啦

朱立倫接受媒體採訪。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北6月4日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前主席朱立倫今天上午和黨中央5人徵詢小組會面，會後朱立倫向兩位競爭者、高雄市長韓國瑜及鴻海董事長郭台銘喊話，韓不需要為了“中華民國”而“粉身碎骨”，郭也不必加碼說要“死而後已”，大家要用快樂的心情追求未來的幸福。



中國國民黨啟動2020提名初選作業，黨中央5人徵詢小組包括副主席曾永權、郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政上午全員出動，赴安和路二段的國家大樓10樓朱立倫辦公室處會面，會後朱立倫與曾永權、郝龍斌在一樓回應。



韓國瑜6月1日在台北凱道造勢時宣布2020將承擔任何重要的職務，“不惜為“中華民國”粉身碎骨”。郭台銘聽聞後加碼表示要加四個字，“死而後已”。



朱立倫對此表示，韓國瑜不需要“粉身碎骨”，“中華民國”在大家一起努力下，一定會愈來愈好，郭台銘也不必死而後已，相信台灣在共同努力下，大家一定能安居樂業，全民幸福，希望2020大選，大家用快樂心情追求未來的幸福。



此外，韓國瑜還針對年金改革議題，說要恢復對軍人的承諾。朱立倫指出，國民黨共同的看法是對軍公教朋友要全力支持，讓軍公教有高昂士氣為國家、民眾服務。因此對軍公教權益的重點在於信賴保護原則。



朱立倫說，過去年金改革有很多粗暴不合理，以及違反信賴保護原則的地方，未來一定要整體改革、再改革，他多次提到要用“加法經濟”快速加薪方式，也要委託國際專業團隊進行高獲利投資經營，讓部分軍公教未來的加薪與退職能脫勾，如此才能一方面兼顧信賴保護原則，另方面也能完成年金改革。