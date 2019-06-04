李遠哲再度發起連署　要蔡英文知所進退

李遠哲（右一）與蔡英文。（中評社 資料照） 中評社台北6月4日電／民進黨2020初選將於10日開始進行民調，“中研院”前院長李遠哲發起連署，請蔡英文放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。他並呼籲支持賴清德代表民進黨參與二0二0“總統”大選。該連署聲明刊登於“台灣海外網”，目前已有30多人連署，該網站並說，名單將在《自由時報》廣告刊出。



對此，蔡英文競選辦公室發言人、台北市議員阮昭雄轉述蔡英文說法，“尊重這些朋友的意見，但人民的想法更重要”。蔡英文也說，民主機制會做最好的決定。三年來守護台灣、推動建設及改革的成績，就是她最大的力量，台灣只能前進，不能後退。



“台灣海外網”近期刊出一份“李遠哲院長等發起的連署書－請海內外鄉親週知”的通知，公開表明請蔡英文放棄一已之私，並以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，希望蔡知所進退，並請民主進步黨人及全台同胞支持賴清德代表民進黨參與2020大選。並強調這份聯署書是由前“中研院”院長李遠哲等人發起，呼籲民眾聯署。



連署書全文如下：



台灣已走到興衰絕續的十字路口——我們對民主進步黨及全國同胞的懇切呼籲，民主進步黨和中國國民黨正進行二0二0年“總統”大選的黨內初選。



我們對台灣民主政治的活躍，樂觀其成；但對民主進步黨做為現在執政黨的初選狀況，有話要說。



2018年九合一期中選舉，民主進步黨大敗。執政僅兩年半的蔡英文，在民意大規模反彈下，竟使民主進步黨丟掉半壁江山。



我們仔細檢視民主進步黨敗選原因，發覺到了2020年大選時，這些敗選原因將原封不動，依然存在。



再檢視敗選後蔡英文的作為，除積極下鄉，到處拜廟之外，諸多處置明目張膽，恣意妄為，既不謙卑，也不溝通，已使廣大民眾失去支持熱情。



蔡英文在初選中的表現，更已使民主進步黨形象受到重創。



台灣的內外處境極為艱難，民眾對改善經濟生活的期望不得滿足，因此民怨很大；



對岸政權又公然提出“一國兩制”的召喚，台灣內部已有不同政治勢力，勇扮台奸，公然應和；在這種情況下，假如堅持台灣主權獨立的民主進步黨丟掉執政權和“國會”多數地位，台灣的前途將會如何發展，不問可知。



基於以上認知，我們明確建議：



1、請蔡英文放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。如此也可讓史家不必改寫蔡英文二0一六年立下的歷史勳功。



2、請民主進步黨人及全國同胞支持賴清德代表民進黨參與二0二0“總統”大選，讓賴清德以清新形象，奮力維繫民進黨執政權，維繫民進黨在“立法院”的多數地位，進而力抗中共武統和一國兩制的欺壓，以維繫台灣做為一個“主權獨立國家”的最高價值。



聯署人：前“中央研究院”院長李遠哲、前《民報》董事長陳永興、凱達格蘭學校校長金恒煒、前駐日大使許世楷、前“國防部長”蔡明憲、“中央研究院”院士林明璋、前“國安會”副秘書長張旭成、前台南市長張璨鍙、台灣民意基金會董事長游盈隆、台灣社社長張葉森、台灣北社社長李川信、一邊一國行動聯盟理事長陳昭姿、一邊一國行動聯盟秘書長郭長豐、扁聯會理事長郭正典、台灣社副社長余文儀、台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏、台灣大地文教基金會董事長楊緒東、“台灣制憲基金會”董事鄭文龍、台灣敎師聯盟理事長蕭曉玲、高雄議員／電台節目主持人鄭新助、民報總編輯劉志聰、法治時報社長黃越宏、《望春風週報》總編輯葉柏祥、專業作家吳祥輝、民報專欄作家王伯仁、律師童文薰、律師邱一峰、小留學生家長協會秘書長黃育旗、台北教育大學教授李筱峰、前台灣大學教授賀德芬、前新竹科學工業園區管理局局長李界木、作曲家王明哲、詩人，評論家陳銘堯、師大美術學系教授施並錫。