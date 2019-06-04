高師大反毒教育全台績優 吳連賞受邀領獎

吳連賞校長代表領獎後與本校反毒志工同學合影 中評社高雄6月4日電（作者 鄂見智）高雄師範大學榮獲“教育部”評鑑為“107年度防制學生藥物濫用全台績優大專校院”，校長吳連賞受邀出席全台反毒博覽會領獎接受表揚。今年獲獎全台績優大專校院僅7所，高師大是公立大專校院南台灣唯一，相當難得。日前高師大甫與台灣無毒世界協會合辦偏鄕反毒活動，深獲好評。能獲此殊榮，顯示過去與現在高師大師生們善盡社會責任，致力推動反毒教育獲得政府及社會各界極高度的肯定。“教育部”為彰顯推動防制學生藥物濫用工作成果，並擴大宣導成效，特別邀請高師大等7所績優大專校院，參與“教育部”2019年“拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來”全台反毒博覽會中設攤宣導，此次活動高師大由何沛珊教官帶領“雄師反毒特攻隊”志工們，前往高雄巨蛋體育館設展，高師大更是唯一在地獲此榮耀的大學。



全台反毒博覽會由“行政院”陳副院長、高雄市李副市長共同主持開幕宣誓反毒儀式，在“反毒仲夏之夜”頒獎表揚全台反毒教育績優大專校院，高師大係南台灣唯一獲獎的公立大專校院，由校長吳連賞親自接受“行政院”政務委員羅秉成頒獎表揚。羅政務委員除肯定高師大長期在推動反毒宣導活動的努力，也期許高師大全體師生未來能繼續貢獻所長，為教育工作盡一分心力，成為南台灣反毒教育的重要基地。



博覽會現場設有55個攤位，由高師大等績優學校、機關單位設立反毒專區展示成果，並與民眾進行互動式反毒宣導，高師大“雄師反毒特攻隊”特別在現場展示平常至國中小宣導時最吸引學生目光的利器--由工業科技教育系一年級學生黃永豪、陳冠賓親手設計製作的“雄師反毒彈珠台”。它從立體設計草圖、材料選購、木工裁切、雷射雕刻等都由兩位志工同學一手包辦，攤位現場互動式宣導獲得參與民眾一致好評，更成功吸引小朋友的目光，燃起反毒的火苗。



校長吳連賞表示，非常感謝方德隆學務長、何沛珊教官及所有投入反毒教育的志工同學們，高師大“雄師反毒特攻隊”以建立孩童正確的拒毒觀念為目標。藉由高師大志工同學本身在課程設計與學生輔導的專業，為不同年齡層的學童量身打造專屬的宣教課程與活動。近二年來“雄師反毒特攻隊”的足跡，已遍及高雄、台南、屏東及台東等縣市偏鄉地區，未來將朝向有孩子的地方，就有“雄師特攻隊”的方向前進，矢志成為南台灣反毒教育先鋒，為反毒教育貢獻更多心力。



