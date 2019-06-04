柯文哲：九二共識被標籤化　沒人知道內容

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲4日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，柯文哲表示，九二共識在台灣都被標籤化，沒有人知道內容是什麼，他自己也不知道。而一國兩制如果是香港模式，台灣人會跑光，他是外科醫生，重視的是標籤撕下來後的內容，這是大陸方面需要解釋清楚的。今天在台灣，就算是個乞丐也要守護台灣，這哪是問題？



柯文哲4日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，民進黨台北市議員江志銘花了6分鐘的時間，不斷地要求柯文哲表態對於九二共識、一國兩制及守護台灣的態度，並在PPT上秀出中國國民黨前黨主席朱立倫稱“一國兩制在台灣沒有市場，包括民眾及自己在內都是反對的”、鴻海董事長郭台銘稱“北京當局要正視“中華民國”存在的事實，一國兩制更是假議題，沒有這回事”。



柯文哲表示，其實這跟市政無關，本來可以不用回答，但在台灣這些都標籤化，沒有人知道九二共識的內容是什麼，他自己也不知道。其實他也講過，如果一國兩制是指香港模式，你在上面講，底下的台灣人就都跑光了。他是外科醫生，那個標籤撕下來後，要告訴他內容是什麼，這不需要我們先出牌，這是大陸方面要解釋清楚的。



柯文哲說，他每次都說我們不用先出牌，等他們講，他發現大陸方面對九二共識也沒有很清楚解釋是什麼東西。至於他是不是能守護台灣的人，這當然沒問題啊，這不是問題，今天在台灣就算是個乞丐，也要守護台灣，這不只是“總統”的事情，而是每個台灣人的責任，這哪是問題？販夫走卒都需要守護台灣。