貴州開展巡視＂回頭看＂　落實脫貧攻堅責任

中評社北京6月4日電／日前，貴州省集中公布了6個縣（市）巡視“回頭看”整改情況，“落實脫貧攻堅決策部署”“履行脫貧攻堅主體責任”“強力推進整改落實”等詞頻頻出現。



去年11月，貴州省委巡視組對務川縣、雷山縣等6個貧困縣（市）巡視整改情況殺“回馬槍”。圍繞踐行“四個意識”、落實“兩個維護”、脫貧攻堅領域領導責任制落實情況等內容進行“回頭看”專項巡視，既瞄准被巡視單位之前巡視反饋未整改問題，也著力查找新問題。各縣（市）針對巡視組“回頭看”情況，深入排查問題根源，建立完善相關制度，構建全面從嚴治黨的長效機制。



“貫徹落實黨中央和省委脫貧攻堅決策部署上有差距”、“落實脫貧攻堅‘兩個責任’不夠扎實”是此次巡視“回頭看”反饋時指出的重點問題。各縣（市）釆取實實在在的舉措強化組織領導，進一步壓實脫貧攻堅政治責任。



針對“落實脫貧攻堅主體責任不夠扎實”的問題，雷山縣全面開展扶貧領域作風問題專項治理，配齊配強村“兩委”班子成員，加大了對脫貧攻堅一線幹部的激勵關懷、教育管理和督查問責，脫貧攻堅中的形式主義、弄虛作假等問題受到嚴肅查處，幹部隊伍建設有力加強。



針對“全面從嚴治黨壓力傳導不夠、落實監督監管責任不夠到位”的問題。石阡縣深入開展財政專項扶貧資金使用和扶貧項目實施情況自查自糾工作，嚴格規範落實資金審批使用和項目實施流程。加強對黨員幹部的教育管理，認真開展“一案一整改”工作，從源頭上治理髮生在群眾身邊的微腐敗和不正之風問題。



同時，各縣（市）堅持問題導向，對巡視發現紀律、作風建設方面的共性、傾向性、苗頭性問題，出新招、出實招、出重招。



務川縣認真開展脫貧攻堅作風建設年活動，出台《關於開展脫貧攻堅作風建設年活動的實施方案》，組建4個縣級綜合督導組、16個鄉鎮督查組和1個問責組，高密度督促扶貧政策落實。去年以來，共對脫貧攻堅工作推進不力、履職不到位、缺乏擔當的117名幹部進行了嚴肅問責，全面壓實脫貧責任，有力促進了各項工作開展。



雷山縣緊盯基層“微腐敗”和扶貧資金監管，加強對扶貧專項資金、小額信貸資金、幫扶資金等各類扶貧資金使用全過程監管，完善扶貧產業項目庫，健全項目審批、項目實施和資金管理使用等各項機制，開展3輪“訪村寨、重監督、助攻堅”專項行動，覆蓋全縣154個行政村，發現重大問題線索31條，立案27件17人，農村貪污侵占、優親厚友及工作不嚴不實等問題得到有效整治。



此外，各被巡視“回頭看”黨組織既抓好對巡視發現問題的整改，又注重舉一反三，主動查找解決巡視反饋未點到的地方和領域存在的問題，有針對性堵塞漏洞、完善制度，從源頭上預防和遏制問題發生，推動問題得到徹底解決。



盤州市結合巡視整改情況，出台《盤州市鞏固提升脫貧成果實施意見》《關於對十二屆省委第四輪巡視脫貧攻堅領域發現的問題對照開展自查自糾的通知》等文件，持續用力抓好脫貧攻堅各項工作，不斷鞏固提升脫貧成果。



鎮寧縣在抓好巡視反饋問題整改的同時，制定下發開展脫貧攻堅衝刺階段工作實施方案，針對“兩不愁三保障”、全面大排查、環境整治等方面的工作進行全面安排，確保各級各部門的包保責任人、下沉幹部有明確的工作任務，形成攻堅合力。



“下一步，我們將繼續開展‘回頭看’及專項督導檢查，對責任不落實、整改不到位、問題查處不力甚至出現反彈的，將嚴肅問責，絕不放過。”貴州省委巡視辦有關負責人表示。（貴州省紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站