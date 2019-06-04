西安通報2起涉黑涉惡腐敗和＂保護傘＂問題

中評社北京6月4日電／2018年以來，西安市各級紀檢監察機關將掃黑除惡專項鬥爭作為一項重大政治任務，深入落實上級部署要求，立足職責定位，強化監督，鐵面執紀，嚴肅懲治了一批涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題。為進一步嚴明紀律規矩，警示教育黨員幹部，推動掃黑除惡專項鬥爭深入開展，西安市紀委監委通報2起黨員幹部涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題。



1.雁塔區電子城街道曹家堡村村主任曹永輝強迫交易、職務侵占、貪污問題。2016年4月至2017年11月，曹永輝等7人組成惡勢力犯罪團夥，採用威脅手段，多次阻攔非本村村民機械施工，強迫他人退出正常的經營活動。此外，曹永輝還利用職務之便，侵占村集資工程款收益20萬元；虛構地面附著物估價表，夥同他人騙取、侵占國家賠償款209.67萬元，本人實得35.97萬元。2018年11月，曹永輝受到開除黨籍處分，其違法犯罪問題已被依法追究刑事責任。



2.未央區未央湖街道蘇席村村委會原主任、村股份經濟合作社法定代表人李廣勤倒簽虛假協議，包庇惡勢力團夥犯罪問題。2016年底開始，蘇席村席某某等人組成惡勢力犯罪團夥，在未央區學府東路以收取“衛生費”為由向攤主實施敲詐勒索，獲取非法利益。席某某在得知公安未央分局調查其涉嫌犯罪的事實後，為逃避公安機關打擊處理，找到李廣勤倒簽虛假《市場管理協議》。李廣勤利用職務上的便利，與席某某簽訂虛假協議，幫助其逃避公安機關打擊，包庇惡勢力團夥犯罪。2018年12月，李廣勤被停職檢查，其違法犯罪問題已被依法追究刑事責任。



上述2起案件性質惡劣影響壞，涉及的黨員幹部有的阻攔工程、強迫交易，有的與黑惡勢力相互勾連、沆瀣一氣，嚴重損害了群眾利益，必須依紀依法予以嚴懲。全市各級黨組織要堅決貫徹落實黨中央部署，認真落實市委有關要求，把掃黑除惡專項鬥爭同反腐敗、基層”拍蠅”問題緊密結合，從嚴落實主體責任，層層傳導壓力，堅決打好、打贏掃黑除惡專項鬥爭攻堅戰。各級紀檢監察機關要明確職責定位，聚焦主責主業，拓寬監督渠道，加強直查督辦，堅決查處黨員幹部涉黑涉惡腐敗問題，深挖黑惡勢力背後的“保護傘”，持續淨化政治生態，切實維護群眾切身利益，用專項鬥爭的扎實成效取信於民。廣大黨員幹部要引以為戒、警鐘長鳴，自覺同黑惡勢力劃清界限，嚴守黨紀國法底線。以高度的政治自覺、行動自覺推動掃黑除惡專項鬥爭取得實實在在的成效，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。（西安市紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站