海外留學生在澳頻遭襲　澳聯邦教育部長發聲

中評社北京6月4日電／據澳洲新聞網報道，澳大利亞墨爾本最近發生了一系列針對留學生的襲擊案件，其中包括中國留學生。有關部門現將澳大利亞各大學外國留學生的安全，作為優先處理的問題。澳聯邦教育部長Dan Tehan表示，將要求教育部與澳大利亞其他機構合作，更好地保證學生安全。



維州警方在18天的時間裡，收到墨爾本各大學留學生報告的13起毆打和持刀搶劫案件。Tehan譴責了這些罪犯把留學生當成目標的行為，並指出，這些學生在澳大利亞是受到歡迎的，在校園裡和社區內都應該是安全的。



Tehan說：“我們的政府想要確保所有來到澳大利亞留學的學生，都生活在安全有支持的環境裡。針對留學生的暴力行為，對各級政府和執法機關來說，都是一個需要優先考慮的問題。”



2018年，到澳大利亞學習的留學生達到69萬人，其中，38萬人註冊進入澳大利亞40所大學學習。



2019年，Tehan表示，澳大利亞教育部會與留學生進行咨詢，更好地解決留學生中存在的精神健康問題。此前，有報告指出，澳大利亞出現了多起海外留學生自殺的案例。而現在，在發生了一系列襲擊之後，這次全國性的咨詢，將延伸到尋求更好確保留學生安全的方式。



據報道，澳大利亞即將超過英國，成為最受留學生歡迎的目的地第二名，留學產業的收入達到了340億澳元。Tehan表示，澳大利亞本來以安全的留學目的地，而在全球著稱。95%的留學生將個人安全列為選擇在澳大利亞留學的原因之一。



最近，蒙納士大學的學生遭受多起搶劫案件，小偷經常選擇獨自出現的學生下手。該校很多留學生都來自中國。警方近日證實，受害者的年齡從20歲初至50歲初不等，他們報告了包括移動設備、背包、錢包和信用卡在內的財物被盜的經歷。



當地警方已經實施了多次逮捕行動，此外，搜捕行動還在繼續。



來源：中國僑網