專家解讀發布赴美留學預警的背景和影響

中評社北京6月4日電／6月3日，教育部發布2019年第1號留學預警。記者從預警中獲悉：一段時間以來，中方部分赴美留學人員的簽證受到限制，出現簽證審查周期延長、有效期縮短以及拒簽率上升的情況，對中方留學人員正常赴美學習或在美順利完成學業造成影響。對此，教育部提醒廣大學生學者出國留學前加強風險評估，增強防範意識，做好相應準備。



針對教育部發布赴美留學預警，記者採訪了有關專家。



記者：中美貿易摩擦背景下，兩國教育交流合作形勢日趨複雜。請您介紹一下具體情況。



程家財（教育部留學服務中心主任）：在中美貿易摩擦背景下，美國國會和聯邦政府部門將部分正常中美教育交流合作活動政治化，冠以“中國威脅”“中國滲透”之名進行打壓，誣陷我學生學者在美國開展“非傳統間諜”活動並進行無端滋擾，對我部分專業赴美學生進行簽證限制，延長簽證審查周期、縮短有效期，拒簽率上升。



生建學（國家留學基金委秘書長）：美方一些部門、機構毫無依據地對正常的中美人文交流和教育交流設置障礙，對中美學生學者交流往來進行限制，引發中美兩國學界及社會各界的廣泛關注。



2018年以來，美國對來自中國的留學人員赴美簽證申請採取逐步收緊的背景審查，對美國教育科研單位接收中國留學人員也施加諸多限制，導致部分已獲公派留學資格的留學人員無法獲得赴美簽證，無法按原計劃派出。我們對此十分關注。自信開放的中國學生以世界為懷，願與所有友好國家的青年一起交流、學習、創造，為推動人類的文明和科技發展共同作出貢獻。



他說，中方始終認為，不管政治經濟關係如何變化，教育交流合作要始終保持自信和定力。中國政府始終支持同包括美國在內的世界各國開展留學生交流。從1978年到2018年底，中國各類出國留學人員累計達585.71萬人。2018年，中國出國留學人員總數為66.21萬人，較去年增長8.83%。未來，中國政府將繼續秉持“支持留學、鼓勵回國、來去自由、發揮作用”的方針，繼續同各國相互借鑒教育理念和管理經驗，不斷加強人員往來，共同推動教育發展。



美國高校紛紛發聲，歡迎和支持包括中國學生在內的國際學生和學者



最近有媒體報道，麻省理工學院2019年本科生未招收一名中國大陸學生，也有傳聞稱美國大學正在向中國大陸學生關閉大門。



對此，教育部新聞發言人續梅表示，教育部已請駐外使領館核實相關情況，也向一些美國高校了解情況，還請省級教育行政部門進行了初步核實。目前掌握到的情況，已經有大陸學生接到了麻省理工學院的錄取通知書。另外，像耶魯大學、哥倫比亞大學，這些學校都表示他們向我們的大陸學生發出了超過10份的本科錄取通知書，這個數量和往年相比大體相當。



“總體上來看，儘管中美貿易摩擦一直在持續，但是中國學生到美國去留學的總體形勢保持了平穩態勢。”她說，最近一段時間以來，一些美國著名高校，包括哈佛大學、耶魯大學、斯坦福大學、加州大學伯克利分校、萊斯大學等學校校長，他們都紛紛發聲，表示歡迎和支持包括中國學生在內的國際學生和學者。



“像哈佛大學的校長表示中美高校之間應該進一步加強合作和交流，這對於中美關係來說特別重要。”續梅說，萊斯大學校長給全校所有人員發了一封信，信裡寫：我們的國際學生、教職員工和來訪的學者，不論你們是從哪裡來的，在萊斯大學都會受到尊重和歡迎。“所以這些大家也可以看出來，美國高校對華交往合作的態度是開放的，對於留學生的態度也是歡迎的。”



來源：人民日報