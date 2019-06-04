以深度創新推動文藝發展

（圖片來源於網絡） 中評社北京6月4日電／創新是文藝發展的生命線，創新也是歷史文脈的延伸，應立足傳統、遵從正確價值導向，充分考慮並努力引領人民群眾審美。文藝工作者只有時刻抱持這樣的自覺意識，才有可能拿出真正創新之作，文藝創新才能真正成為推動社會向前發展的健康力量



創新是文學藝術發展的巨大動力。即使是表演藝術各領域保留劇目的傳承與重新演出，也同樣需要對經典的創造性理解，需要表演者的創造性演繹。需要釐清的是，不是一切文藝演變都是創新，真正有意義和有價值的創新是深度創新，它建基於三個重要前提。



善用傳統積累



繼承歷史文脈



文藝創新是否有意義和價值，需看這樣的創新行為和結果與文化脈絡之間的關係。那些真正推動文藝發展的創新性藝術活動，都不是突發奇想的向壁虛構，都必然是歷史文脈的延展。



人類文明之所以能夠實現突破性飛躍，既依賴大量新思想與新技術的湧現，也因為這些新思想與新技術，正是對前人思想結晶與技術發明的豐富、完善和推進。歷代先賢的創造經由新思想與新技術轉化成為新的文化資源，進而得到傳遞。



文學藝術領域更是如此。歷史上那些文學藝術大師，無不對傳統擁有深切認識和深刻把握，進而創作出偉大作品。我們知道京劇大師楊小樓深刻領悟並繼承其義父譚鑫培、師傅俞菊笙和父親楊月樓的藝術，但容易忽視梅蘭芳童年時期刻苦學藝、成名後仍敦請名家學習昆曲經典的經歷，而這正是梅蘭芳日後成為大家的關鍵。許多京劇舞台上的名家同樣如此，譚元壽、尚長榮、劉長瑜等表演藝術家深厚的傳統功底，為同時期京劇演員所贊嘆。即使現代派名家也不例外：以抽象藝術著稱的畢加索素描表現出令人驚嘆的寫實功力，意識流小說《尤利西斯》則反映出喬伊斯對古希臘經典爛熟於心。



可以說，無論哪個民族、時代的文藝家，善用傳統積累都是文藝高峰得以出現的重要前提。只有深刻理解與把握前人經典基礎之上的創新，才是真正推動文藝事業向正確方向前行的內在動力。



文化是一條持續不斷且永不停頓的河流，文學藝術必須從傳統基石出發，因為人類對文藝的認知與接受，需要心理和情感的積澱。19世紀末到20世紀初，歐洲現代藝術思想萌發，其特點之一是誇張地聲稱要把傳統“從現代生活的輪船上扔下去”，而後出現的一些藝術流派更片面誇張強調創新的觀念。然而只要冷靜客觀觀察就會發現，這種觀念和創作其實有教育和市場為其緩衝。確保新探索不至衝垮傳統堤壩的，是恪守規範的系統教育。如果簡單地、生吞活剝地理解藝術創新，誤以為創新就是另起爐灶、從零開始，沒有繼承和守成，文藝創作就會陷入誤區。



注重思想內涵



堅持價值導向



深度文藝創新的第二個重要前提是堅持正確價值導向。文藝領域創新意味題材之新、手法之新，更深層創新是指思想情感內涵之新。思想情感內涵之新，具有兩個不同向度。有時它是指更深刻揭示人類命運與前景、更具動人心魄的魅力；有時它不過是創作者的小心思，看似精巧實則沒有多少思想情感價值，甚至刻意標榜異於前人的思想與情感取向。因此，並不是所有創新都可以得到無保留肯定。



在中國當代文藝發展歷程中有許多性質截然不同的例證，它們充分說明各種不同內涵的創新，完全有可能產生不同的藝術與社會效果。有一些“為創新而創新”的作品為了奪人眼球，放棄對思想情感內涵的追求，最終淪為嘩眾取寵的“三俗”作品。從藝術表達角度看同樣如此，比如曾經有過胡亂塗抹的行為藝術，無論這些作品看似多麼“新穎獨創”，如果是在傳遞一種扭曲的價值觀念，那麼對人類心智健康與社會發展注定有害無益。



切合人民需求



引領受眾審美



文藝領域的深度創新還應切合人民審美需求，考慮廣大讀者和觀眾的欣賞習慣。當我們說文藝創新要和普通欣賞者審美趣味之間建立連接時，不是讓文藝作品機械、簡單屈從當下市場趨勢，成為市場奴隸。優秀文學藝術創作者具有引領欣賞者審美趣味的責任與能力，這是創新意識和創新精神對文藝發展的有效推動。各種創造性藝術活動一旦遠離欣賞者，就會陷入無人喝彩的尷尬境地，那種以普通欣賞者看不懂、不理解為榮的心態更不可取。



文藝創作一方面應確保藝術家情感表達與精神追求的空間，因為只有那些真正觸動藝術家心靈的故事、人物和情感才有可能打動欣賞者；一方面，真正有價值和有意義的創新，不是也不應該是藝術家的自言自語，真正的文藝創新不是天馬行空式的閉門造車，也不是創作者的孤芳自賞。梅蘭芳曾經用“移步不換形”辯證說明他在探索新藝術表現手法時如何兼顧戲迷欣賞習慣。他的成功經驗充分說明，一個優秀藝術家在潛心於自己藝術創造的同時，還需具備寬廣胸懷、開闊視野，至少要具備換位思考意識，能夠自覺把欣賞者趣味和需求放在合適位置，這樣的創新才有價值和意義，才符合時代需求。



創新是文藝發展的生命線，創新也是歷史文脈的延伸，應立足傳統、遵從正確價值導向，充分考慮並努力引領人民群眾審美。文藝工作者只有時刻抱持這樣的自覺意識，才有可能拿出真正創新之作，文藝創新才能真正成為推動社會向前發展的健康力量。（作者；傅謹 中國文藝評論家協會副主席）



來源：人民網－人民日報