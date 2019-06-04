賴清德籲響應李遠哲　支持最有勝選機會者

賴清德在高雄香蕉碼頭跟近百名支持者舉行座談。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）民進黨初選民調10日啟動，針對前“中研院”院長李遠哲等再度連署要求蔡英文“知所進退”，前“行政院長”賴清德表示，感謝支持，希望大家響應李遠哲的號召，，一定要支持最有機會勝選的人。



“中研院”前院長李遠哲發起連署，請蔡英文放棄一已之私，以民主進步黨前途及台灣興衰絕續為念，知所進退。



賴清德今天在高雄連跑三個行程，陸續到訪鳳山雙慈殿、小港二苓市場、香蕉碼頭辦座談會，座談會有高醫校友總會秘書長黃立宏、高醫校友會理事長藍傳盛、高醫前校長劉景寬等3位高雄醫界大老到場站台，民進黨高雄市議員黃文志最後也趕到現場跟賴清德握手拍照致意。鳳山活動民進黨“立委”許智傑、前議員蕭永達等人到場，小港掃街民進黨議員陳致中服務團隊及後援會、民進黨“立委”劉世芳服務團隊也派人到場協助及陪同。



針對昨日接受專訪表示當選後不會宣布獨立，賴清德說，1999年民進黨黨代表大會通過“台灣前途決議文”，內容是台灣已是“主權獨立國家”，名字叫“中華民國”，跟中國互不隸屬，民進黨執政不會宣布台灣獨立，台灣前途必須由2300萬人共同決定。民進黨黨員都是服膺台灣前途決議文。



對於要郭台銘先救鴻海的說法，賴清德表示，在中美貿易衝突下，受影響比較厲害的公司就是大型、在中國製造、銷往美國的類型，很多公司都會受到衝擊，鴻海是其中一家，郭台銘應該自知甚深，理解困境，他才建議郭先救鴻海比較要緊。



民進黨初選將在6月8日舉辦2020初選政見發表會，10日至14日執行初選民意調查，19日公告2020初選候選人提名名單。蔡英文今天上午10時20分來到高雄連跑大港保安宮、三鳳宮、林園三元殿3個宮廟行程。蔡、賴兩人都來到高雄，但王不見王，各自拚場。