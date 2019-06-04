決戰最後一周　賴清德高雄拚蔡英文

賴清德舉辦簽書會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）民進黨初選民調10日登場，前“行政院長”賴清德今天來到高雄跑行程，中午在香蕉碼頭跟近百名支持者座談，少部分民進黨地方人士也浮出檯面到場現身力挺。碰巧蔡英文今天也在高雄跑行程，將連跑三家寺廟，兩人各跑各的，王不見王，互別苗頭。



香蕉碼頭座談會活動進行時，高雄醫學院校友總會秘書長黃立宏、高醫校友會理事長藍傳盛、高醫前校長劉景寬等3位高雄醫界大老到場站台，而民進黨高雄市議員黃文治最後也趕到現場跟賴清德握手拍照致意。



另外在鳳山雙慈殿，民進黨“立委”許智傑、前議員蕭永達等人到場。小港二苓市場拜訪基層時，民進黨議員陳致中服務團隊及後援會、民進黨“立委”劉世芳服務團隊也有派人到場協助及陪同。



賴清德今天在高雄連跑三個行程，陸續到訪鳳山雙慈殿、小港二苓市場、香蕉碼頭辦座談會，中午他在香蕉碼頭跟近百名支持者進行座談，結束後接受媒體訪問。



賴清德在台上表示，在初選最後的時間，感謝大家站出來支持他，一起贏得這一場初選。台下支持者也高喊“凍蒜、凍蒜”，高舉“民調支持賴清德”標語。賴也強調民調只有他可以勝過中國國民黨高雄市長韓國瑜。



賴清德在台上與醫界大老一起高舉雙手，接受台下支持者的力挺及聲援，隨後陸續跟粉絲合照留念，並且進行簽書會。



而蔡英文今天上午10時20分開始也來到高雄連跑大港保安宮、三鳳宮、林園三元殿3個宮廟行程。蔡、賴兩人都來到高雄但王不見王，各自拚場。



民進黨初選將在6月8日舉辦政見發表會，10日至14日執行初選民意調查，19日公告初選候選人提名名單。