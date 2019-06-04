中評社北京6月4日電／粽葉飄香，龍舟競渡，進入農曆五月，各地迎接端午的氣氛日漸濃烈。作為中華民族重要的傳統佳節，端午承載著豐厚的文化內涵。



在農業文明延續了數千年的中國，許多節日都與時令、季節的變換有著密切聯繫，許多節俗都來自順天應時、趨吉避凶的生活實踐。端午飲雄黃酒、佩“五毒”符、掛菖蒲艾葉，是為了遏制邪瘴、驅避蚊蟲。競賽龍舟在表達敬天懷古的同時，也為人們帶來了中流擊水的娛樂。作為祭祀食物的粽子，逐漸演化為一項形式多樣、內容豐富的美食，在炎炎夏日激活人們的味蕾，滿足口腹之悅。



傳統節日根植於生活實際，亦是回應著精神世界的需求。廣大勞動者是節日的發起者，也是節日的享受者。勞作之餘，節日讓疲憊的身軀重振旗鼓；豐收之後，節日讓喜悅的心情激蕩升騰；四季輪回，節日承載著對風調雨順、國泰民安的祈求；年關交替，節日寄托著對一元複始、萬象更新的期待。



在傳統社會，節日是連接現實生活與精神追求的橋梁，是把親朋好友、宗族社會團結起來的紐帶。那些繁複、鄭重的儀式和習俗背後，包含著人們對自然和生命的敬畏，對美好生活的追求。千百年來，在節日的流傳中，先人的信仰和觀念得以保存，民族文化的基因得以傳承。



當今時代，隨著生產力的進步、社會結構的變化，傳統節日的重要性似乎降低了。節日的內涵變得模糊，原本豐富多彩的節俗被功利化的商業營銷所取代。當端午簡化為“粽子節”，中秋簡化為“月餅節”，許多美好的文化細節和意韵也在無形之中流失了。當西方的聖誕節、情人節比我們民族自己的傳統節日更受年輕一代重視時，我們的文化傳承將何以為繼？文化自信又從何談起？



不論經濟發展到什麼程度，民族文化的根和魂絕不能丟。近年來，國家愈發重視傳統節日，正是出於這樣的考量。今天我們慶祝節日，應避免過度商業化，更多地揭示其文化意義和精神內涵。讓年輕人感到古老節日仍然鮮活有趣，讓現代人能像古人一樣享受節日，汲取創造美好生活的力量。



來源：人民網－人民日報海外版