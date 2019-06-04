郭董與村里長搏感情　秀閩南語飆粗口接地氣

全台村里長聯誼會頒發總會總顧問聘書給郭台銘。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘，今天下午和全台村里長聯誼會座談，郭幾乎全程用閩南語和村里長們搏感情。被問到會不會罵髒話？郭還直接罵了個粗口。由於郭被聘為聯誼會的總顧問，他還承諾未來進“總統府”，要將此聘書掛在辦公室，且會設專線，讓村里長基層聲音可以直通最高層，引來現場一片掌聲。



這場座談會是在“立法院”旁的台大國際會議中心舉辦，全台村里長聯誼會總會長楊鑫坤表示，這場座談是因郭台銘很想聽聽村里長的心聲，剛好聯誼會今天早上要去“立法院”開會，所以下午就安排到旁邊場地和郭座談。



楊鑫坤表示，他希望所有“總統”候選人都來關心基層百姓，這是最主要訴求，村里長是沒有顏色，是彩色的，今天和郭台銘結緣後，不管未來其初選如何，未來這緣分也不能斷，因此要贈與郭聘書，讓他當總會總顧問。



郭台銘為了和現場村里長搏感情，幾乎全程用閩南語發言，由於有些不太輪轉，現場有里長說可以講國語沒關係，郭笑著說，他是太久沒講台語，不然輪轉的程度跟謝龍介差不多，他從小時候就會講台語，不然無法生存。



里長還問郭台銘會不會罵髒話？郭還直接罵了個粗口，讓現場人士哈哈大笑。