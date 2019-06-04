賴清德：不論誰贏誰輸　都應接受初選結果

中評社台北6月4日電／賴清德爭取民進黨“總統”提名，他表示，他一直進行君子之爭，甚至之前發生一些事件時，他也沒有進一步的反應，就是希望未來能夠進行整合；最後不管誰贏誰輸，大家都應該接受初選結果。



賴清德挑戰尋求連任的蔡英文，爭取黨內提名，民進黨“總統”初選政見會8日下午2時登場，10日至14日進行民調。



賴清德3日接受中央社專訪表示，從登記前社會各階層反應，以及這2個月來走訪各地，看到的、聽到的，“我的支持度都是比較高，這是事實”，也反映在各種民意調查上面；他說，雖然與蔡英文民調有拉近，但他民調更具優勢的這個事實仍然存在。



不過，近來挺蔡、挺賴的支持者相互叫陣，讓綠營焦慮，對於初選後如何團結，賴清德認為，民進黨一定要團結才有辦法打贏選戰，不過“這個團結一定要真團結”，所謂真團結就是經過民主程序，讓人民決定，才有辦法重新感動人民，爭取支持。



“民進黨是民主政黨，大家都應該接受初選結果，不管誰贏誰輸”，賴清德說，他一直進行君子之爭，不僅沒攻擊蔡英文，也要求支持者不能攻擊蔡英文，“甚至之前發生一些事件時，其實我也都沒有進行進一步的反應，就是希望未來能夠進行整合。”



賴清德認為，不論是和國民黨內目前最強的對手高雄市長韓國瑜或者台北市長柯文哲相比，在守護台灣、治理國家的能力，“我應該都更勝一籌”，他有信心，只要能代表民進黨，他會團結黨內、凝聚分散力量，大選時打敗國民黨，也贏過柯文哲。



他說，柯文哲最後是不是會投入“總統”大選，要看民進黨提名誰，如果民進黨提名的是一個有勝選實力的人，柯文哲出來的機會就比較小，反之亦然。



不過，外界也有評論認為，賴清德在年輕人的支持度較低，若賴出線將讓受年輕人喜愛的柯文哲更可能角逐2020。賴清德指出，柯文哲的確得到年輕人最多支持，但他也得到中間選民支持，在這種狀況下，若民進黨團結打這場選戰，另外他再提出對年輕人未來發展有利的政策，可望贏得年輕人更多支持。

