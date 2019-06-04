初選作業費　國民黨：最晚10日前交

中評社台北6月4日電／國民黨組發會主委李哲華今天表示，由於國民黨預計10日公布“總統”初選參選人名單，加上7日適逢端午節，盼有意參加初選的同志，盡快在6日前繳交作業費新台幣500萬元，確認參選意願，最晚在10日前繳交。



國民黨中常會日前通過第15任“總統”“副總統”選舉“總統”候選人提名特別辦法、作業要點和時程，中央提名協調小組將徵詢可能參加初選者的意願，並告知有繳交選務作業費500萬元，即視為同意參加初選，目前國民黨內6位主動、被動爭取黨內“總統”提名者還未有人繳交。



中央社報道，身兼國民黨中央提名協調小組成員的副主席曾永權、組發會主委李哲華今天上午拜會爭取國民黨“總統”提名的前新北市長朱立倫。



李哲華在會前受訪表示，國民黨預計10日公布“總統”初選參選人名單，由於7日適逢端午節，所以希望有意參加黨內“總統”初選的同志，可以盡快在6日前將作業費交到選務單位，確認願意參與這場初選，如果有困難，彼此可以協調，但原則上要在10日前繳交。



李哲華說，相關訊息都已經告訴有意爭取黨內“總統”提名者，如果他們願意參加黨內初選，應該都會有所準備。



對於鴻海董事長郭台銘希望初選可以納入手機民調，曾永權指出，現在黨中央都是依照中常會日前通過的特別辦法、作業要點來推動，有關民調的部分，會在拜會時聽取郭台銘的意見後再來徵詢各種意見。



