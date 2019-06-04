歐洲議會選舉“餘震”波及多國

中評社北京6月4日電／由於在歐洲議會選舉中受到重挫，德國社民黨和法國共和黨的黨魁2日均宣佈辭職。此前，希臘總理也因同樣原因宣佈將提前舉行希臘議會選舉。歐洲議會選舉結果給歐盟各國政局帶來的震動效果正在逐步顯現。



德國：政局將面臨變數



新華社報道，德國社民黨主席安德烈婭·納勒斯2日發表聲明，宣佈將於3日和4日分別卸任社民黨主席和社民黨聯邦議院黨團主席職務。



納勒斯辭職的直接原因是社民黨近期在歐洲議會選舉和德國不來梅州議會選舉中失利。該黨在歐洲議會選舉中獲得15.8%的選票，與2014年得票率相比下降超過10個百分點；在不來梅州議會選舉中獲得24.9%的選票，與上屆選舉相比下降約8個百分點，失去不來梅州第一大黨地位。



從更長時間跨度來看，社民黨近年來民意支持率持續走低，在去年的黑森州、巴伐利亞州議會選舉中得票率也均下滑超過10個百分點。



德國波恩大學教授辜學武認為，社民黨自2005年以來3次與德國總理默克爾所在的聯盟黨組成“大聯合”政府。執政過程中，社民黨未能突出其中左翼的立場，執政理念逐漸與聯盟黨靠近。這使得不少求變的選民倒向執政理念更加鮮明的綠黨。目前社民黨內不少人主張，社民黨應退出政府、革新黨務、重塑形象。



德國媒體分析說，納勒斯去職後，社民黨高層面臨重新洗牌，黨內或將投票決定是否留在執政聯盟中。如果社民黨退出“大聯合”政府，默克爾所在的聯盟黨將不得不尋求與綠黨和自由民主黨組閣，或者提前舉行聯邦議院選舉，這將給德國政局帶來不確定性。

