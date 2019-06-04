美軍五大“最爛武器”出爐　F35上榜

美軍F-35戰鬥機進行“大象漫步”展示。 中評社北京6月4日電／美國軍方近年來各種新式武器層出不窮，在提升戰鬥力的同時也引來了不少爭議，不少武器項目花了大錢卻沒得到理想的效果，美國媒體就列出了五款美軍近年打造的“最爛武器”。



美國《商業內幕》網站6月1日報道稱，美國軍方和其行業合作夥伴一起打造了不少世界上最先進的武器，但這些武器項目的運行很少像預期那樣順利。美國軍方近期一些存在嚴重問題的武器項目都出自於海軍。美國海軍軍事專家布萊恩·克拉克對此表示，美國海軍面臨著的問題過去在其他軍種中也曾出現，就是在技術準備不足的情況下就急於開發新的作戰武器平台，他強調說，他指的就是新型的朱姆沃爾特級驅逐艦和福特級航母。



報道認為，這一問題並不只出現在美國海軍中。在歷經諸如科曼奇直升機、十字軍戰士自行火炮等多次失敗之後，美國陸軍正在考慮成立新的“陸軍未來司令部”。就這些問題《商業內幕》網站列出了美軍的最差新型武器目錄。



一、F-35戰鬥機



美國總統特朗普曾在2016年12月12日發表推文寫道：“F-35項目的計劃和成本已經失控。”就在特朗普“吐槽”的一周後，空軍中將克里斯·波格丹向他介紹了F-35戰機研製計劃，在報告中他重點突出了該計劃存在的“困擾”，包括過早的量產、不斷膨脹的成本、交付延遲以及眾多的新技術挑戰等等。



不過美國空軍的得出的結論卻是“F-35在開發過程中確實出現許多難以克服的問題，但該計劃正在改善。”在F-35戰鬥機飛行期間，出現了許多戰機的技術和製造問題。五角大樓的最新檢查結果發現了關於戰機可靠性和戰備狀態的一些遺留問題。與此同時，據媒體報道，F-35戰機項目的運營成本已達1.19萬億美元。



美國代理國防部長帕特裡克·沙納漢2019年年初曾在五角大樓內部會議上對洛克希德·馬丁公司的F-35戰鬥機項目進行了十分嚴厲的批評。

