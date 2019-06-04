日本高齡者駕車再釀意外　疑踩錯踏板4人受傷

中評社香港6月4日電／日本近來發生多起高齡駕車致人死傷及幼童不幸在車禍中喪生的意外。昨天晚間的大阪市區，再度發生高齡駕駛疑踩錯踏板衝進人行道，造成2名幼童及2名大人受傷意外。



日本產經新聞報道，這起意外發生在日本時間昨天晚間約6時30分，地點位於大阪市此花區一間超市旁的人行道，約在阪神難波線傳法站西南方150公尺，這裡林立不少集合住宅及商家，附近還有幼稚園及公園。



日本放送協會（NHK）報道，這輛衝進人行道的自小客車，造成帶著2歲兒子、7歲女兒的28歲母親，及另一名53歲女性受到輕傷；汽車駕駛是住在附近的80歲增永弘明，當場被警方逮捕。



增永弘明向警方供稱，自己是踩錯油門跟剎車踏板。



剛好在事故現場的男性說，看到小學女童在啜泣，肇事汽車駕駛是上了年紀的男性，坐在警車上表情像在發呆。



中央社援引報道，住在附近的70多歲女性說，這裡常有家長帶著孩子來購物，沒想到竟會發生這種意外。



昨天這起事故包含兩個近日受到關注的族群，高齡駕駛人及幼童。近來日本兒童在車禍中受傷或喪生，及高齡駕駛人肇事意外頻傳。



今年4月19日，一名高齡男子駕車行經東京池袋車站附近馬路時，衝撞行人與垃圾車，造成年輕母親與幼女傷重不治。



4月23日，千葉縣木更津市發生死亡車禍，汽車駕駛供稱自己發呆沒看號誌，撞上正在過馬路的2名小學3年級女童，造成一死一重傷慘劇。



5月8日，滋賀縣大津市著名的旅遊景點琵琶湖附近，疑似有2輛車發生車禍後，再波及路旁正在等紅綠燈幼童隊伍的意外，造成2名幼童死亡，另有11名幼童受傷，帶隊老師3人中有2人受傷。



今天上午，一輛載有櫪木縣那須鹽原市槻澤小學33名5年級學童及3名教師的巴士，在一般道路上被大卡車追撞，造成10多名小學生受傷送醫，所幸全是輕傷。



日本共同社報道，日本內閣府針對60歲以上民眾進行調查指出，80歲以上的民眾，約每4人就有一人會駕車外出，大多是因為住在郊區的市町村等地方，受限大眾運輸不便，為了購物及到醫院看病，顯示汽車已成為如高齡者雙腳不可或缺的存在。



但隨之而來的就是高齡駕駛人引發的重大事故絡繹不絕。內閣府指出，年紀增加帶來認知能力的下降，會讓駕駛車輛愈來愈困難；如何確保高齡者外出交通方式，已成重要課題。



根據調查，外出時會駕駛車輛的比例，60歲到64歲是78.8%；65歲到69歲是68.6%；70歲到74歲是63.3%；75歲到79歲是45.7%；80歲以上是26.4%。