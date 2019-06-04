與朱王組卡韓小組？郭：沒這回事　黑郭更多

鴻海董事長郭台銘接受媒體訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月4日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘今天受訪時被問到是否拉攏朱立倫和王金平人馬組了抗韓（指高雄市長韓國瑜）小組？郭對此表示，他第一次聽到這事，也沒有這回事，大家都是說卡韓，但黑郭比卡韓更多，謠言滿天飛，整天說他。而黑郭卡韓這種事都不利於國民黨的團結，黨中央應重視。



媒體也詢問郭台銘，韓國瑜凱道造勢之後，韓的民調沒有提升，反而是稍微有點下降，跟他的差距拉近了，會不會高興？



郭台銘說，不會高興，他認為站在國民黨的立場，國民黨贏才是真的贏。今天如果說，我們不能夠拉開跟民進黨的距離，最主要的原因，他覺得黨中央在處理這個黨員團結上面，真的是努力不夠。



媒體報道，由於韓國瑜靠“韓粉”衝高選情，讓郭台銘除加快選戰步調，也趁中美貿易戰開打，訴求拚經濟，除了廣納前朝政務官進入“國政”團隊，也積極尋求整合初選對手前“立法院長”王金平、前黨主席朱立倫等人，組成“抗韓”聯盟，要在7月中旬的全民調逆轉選局。



郭台銘今天下午和全台村里長聯誼會座談，現場來了300多位的村里長，郭也把握和他們搏感情的機會。



郭台銘接受媒體訪問時，對於抗韓小組一事表示，這是他第一次聽到，也沒有這回事，倒是國民黨中央應該重視國民黨的團結重要性，對不利團結的東西要注意，而大家都是說卡韓，但黑郭比卡韓更多，謠言滿天飛，整天說他，黑郭卡韓這種事都不利於國民黨。



至於國民黨的徵詢小組將和郭台銘見面，是否會提希望納入手機民調一事？



郭台銘說，他會提很多建議，尤其是呼籲黨中央要能夠造成團結的氛圍，很多建議都要當面講。