美政府反壟斷　谷歌臉書等4巨頭被盯上

中評社香港6月4日電／美國政府欲對谷歌、臉書、蘋果、亞馬遜等科技巨頭加強審查，恐掀起連串耗時法律戰。消息人士說，美國盯上這些巨頭是否濫用龐大市場力量，準備展開堪稱史無前例的廣泛調查。



根據媒體報道，美國司法部與聯邦貿易委員會已劃分職責，將對這些矽谷巨頭展開反托拉斯調查。



“華爾街日報”（WSJ）報道，司法部將負責對谷歌（Google）和蘋果（Apple）的調查；聯邦貿易委員會則鎖定亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）的競爭行為。



分清管轄範圍後，這兩個聯邦機構的下一步便是決定是否正式立案調查。



與此同時，這些科技公司正因保護用戶隱私和個資不力而面臨日益高漲的“科技抵制潮”，各界對他們握有絕對主導權的關切也與日俱增。



競爭對手、國會議員和消費者團體都擔心，這些企業手握太多權力，且正在傷害使用者和業界對手，使得這些科技巨頭在美國和世界各地面臨反彈。



美國兩黨政治人物也加強批評力道，一些有意馬角逐2020年總統大選的候選人，甚至要求打散這些科技巨擘；分析師指出，這些矽谷巨擘被揭出握有大量個資後，政治風向已轉為對他們不利。



高德顧問公司（J. Gold Associates）分析師高德（Jack Gold）說：“谷歌知悉我們的一切。”他說，包辦絕大部分線上廣告收益的谷歌和臉書，已開發出精密工具來蒐集用戶資訊，升高不公平競爭。 高德說：“這助了他們一臂之力，他們鎖定廣告目標的精準度能比其他人好得多。問題是，有誰能與他們匹敵。”



美國總統特朗普呼籲對社群媒體和谷歌進行更嚴格審查，指控他們壓制保守派的聲音；但特朗普未提出任何證據。



兩黨主要議員樂見當局可能對大型科技公司啟動調查。參議院司法委員會主席葛蘭姆說，像谷歌和臉書等公司的商業模式必須經過審查，“這些公司的權力太大了，也無法規管束”。