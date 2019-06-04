綠誰贏？柯：一個月前當然賴　半月後難預測

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）民進黨內初選10日就要做民調。無黨籍台北市長柯文哲4日下午表示，民進黨誰出線要看時間點，如果是一個月前，當然是前“行政院長”賴清德贏，而若是半個月後，就很難預測。



柯文哲4日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，中國國民黨台北市議員汪志冰在詢答期間，數次要求柯文哲對著麥克風講，不然有時候柯的碎碎念她都聽不到，但柯文哲一開始還是習慣離麥克風一段距離，好幾次講到一半都讓汪志冰重申“對著麥克風講”，柯也輕鬆地說“好啦、好啦”，讓不少台下北市府的官員都笑出聲。



汪志冰問，怎麼看“中研院”前院長李遠哲發起連署，請蔡英文放棄一已之私，知所進退？又怎麼看民進黨內蔡英文、賴清德誰出線的機會比較高？



柯文哲笑著說，他很慶幸自己不是民進黨的，他是覺得這樣很亂啦，而且他可能也不是最大受益者，他們打完之後就會打我們，放心好了，至於誰會出線，這要看時間，如果是一個月前，當然是賴清德贏，而是半個月後的話，就很難預測。



汪志冰追問，柯市長的強項是青年、中產階級、知識精英，而蔡英文的強項又是什麼？跟你的區隔是什麼？柯文哲打太極說，不知道，他覺得不用回答假設性的問題，等他們確定人選後，我們再來煩惱也還來得及。



汪志冰直接幫柯文哲下結論，敬告民進黨，你們的蔡英文跟柯文哲的市場區隔並不清楚，這樣的產品很難上架。而柯文哲也沒有特別出聲反對。