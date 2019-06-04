日本80歲以上人群　每4人中有1人開車

中評社香港6月4日電／日本內閣府以60歲以上人群為對象實施的調查結果顯示，給出回答的80歲以上人士中，每4人就有1人駕駛汽車。在規模越小的市町村，老年人開車的機會越多。此次調查表明在電車、巴士等公共交通有限的地方，汽車已成為購物、就醫等方面不可缺少的“生活代步工具”。



共同社消息，另一方面，老年司機引發的重大事故不斷發生。內閣府指出“年齡越大，認知能力越低，駕駛起來就越困難。如何確保外出手段是重要課題”。



調查結果將被寫入本月內閣會議將敲定的2019年版《老齡社會白皮書》。



該調查於去年11～12月以全國3000名60歲以上男女為對象實施，1870人做出回答。



在外出手段（多選）方面，“自己駕車”和“徒步”佔比尤其大，分別為56.6%和56.4%。



從不同年齡段的開車比例來看，隨著年齡的增長，駕駛的比例下降，但75～79歲為45.7%，80歲以上為26.4%。



關於外出時自己開車人群的開車頻率，67.4%的受訪者表示“幾乎每天開車”。80歲以上人士中也有58.7%的人回答幾乎每天開車。從各地區來看，東京23區和政令指定都市為50.0%，而人口不滿10萬人的市達到72.9%，町村達75.5%。



對於今後是否繼續開車，表示如果到一定年齡或感到視力減退等影響駕駛就將“放棄開車”的受訪者比例總計達80.2%。另一方面11.5%的受訪者表示“無論年齡和身體是否形成阻礙，都將繼續開車”。