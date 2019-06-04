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美國擬售保加利亞8架F-16戰機
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2019-06-04 16:20:00
中評社北京6月4日電／俄羅斯衛星通訊社4日報道，美國國防部防務安全合作局發布消息稱，華盛頓已批准向保加利亞出口價值17億美元的F-16戰機。
報道稱，美國國務院已批准了這筆交易，美方的評估結論為，這筆交易將促進美國外交政策和國家安全，並有助於加強北約的安全以及美國關鍵夥伴的安全。
保加利亞要購買8架改裝的F-16C/D Block 70/72飛機，10台該飛機的發動機，10套通訊系統，以及其他設備和彈藥。
來源：環球網
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