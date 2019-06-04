醒獅團秀中華台北　蘇貞昌不高興

蘇貞昌到新竹出席桃園新竹備援管線工程開工典禮，把矛頭指向舞獅團，大鼓上紅布寫著“中華台北”，直言不應該。（照片：“行政院”提供） 中評社新竹6月4日電（記者 黃文杰）台灣自來水公司上午在新竹縣湖口鄉舉行“2020年北水南送計劃”開工典禮，出席的“行政院長”蘇貞昌發現，開場的醒獅團大鼓上紅布寫著“中華台北”，蘇貞昌致詞直說，紅布寫“中華民國”或是“台灣”都好，“中華台北”是參加奧運被中國打壓才不得已名稱，蘇還說：“以後不要再邀請這團了”。



“行政院”發言人Kolas Yotaka表示，台灣已經是“主權獨立的國家”，名字叫做“中華民國”，政府絕不自稱“中華台北”，怎會在公開場合還有“中華台北”字樣出現？尤其是“經濟部”是公營事業，自行舉辦的活動更不應該。



蘇貞昌上午出席“前瞻基礎建設計劃－桃園～新竹備援管線工程”開工典禮，致詞提及，“經濟部”台灣自來水公司簡報做得好，不像過去簡報，一張圖表密密麻麻的字，在他的要求下，台水公司利用新科技整理，以圖表簡要表現，所以對工程有信心。



台水公司供水處長武經文表示，該舞獅團來自新北市，過去邀請合作過幾次，都沒有出現這塊寫有“中華台北”的紅布，今天第一次出現，該公司事前也疏忽未注意到；未來，台水公司會要求這部分，舞獅團若能配合才會再邀請。