為何舉棋不定？柯：團隊似沒人能選上市長

台北市長柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）針對參選2020與否的煩惱，無黨籍台北市長柯文哲4日下午在台北市議會，被中國國民黨台北市議員汪志冰的逼問下，終於坦白說出來，柯文哲說，備胎市長最重要的是要選得上，但看來看去他的團隊好像沒有人能選得上，所以他不敢想2020也是因為這樣，這是他不敢想的一個問題、障礙⋯⋯。



柯文哲4日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，汪志冰問道，現在大家都在問柯市長有沒有要選2020，你有沒有在思考備胎市長？什麼條件比較重要？你的團隊有沒有這樣的人選？



柯文哲回憶，“有啦，我一直有在想啦”，EQ、品格等這些都是條件，但最重要的條件是要選得上，應該在選得上的人當中去思考用什麼人，但最重要的是要選得上，他已經想很久了，不過看來看去他的團隊好像都沒有人能選的上⋯⋯語畢，坐在旁邊的北市府官員、汪志冰都不約而同地笑出來。



汪志冰順過氣後接著說，但萬一你真的去選2020，至少要給台北市民一個負責任的交代啊，在你心中最有可能的人是？柯文哲欲言又止地說，還沒⋯⋯接著柯文哲就搖搖頭，沒有再繼續說下去。汪則批評，你要去登記參選，又沒有找人，這很不負責任！



柯文哲坦言，對啦，他知道啦，所以他不敢想也是因為這樣，這也是他不敢想的一個問題、障礙⋯⋯。