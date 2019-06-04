美企欲染指英國民保健　貿談未開始已爆爭端

中評社香港6月4日電／美國總統特朗普昨日抵達英國，展開三天的國事訪問。但就在他訪英之際，兩國就未來脫歐後的貿易協議，爆發爭吵。美駐英大使透露，美國已在考慮脫歐後的美英貿易協議，擬在貿易談判中，要求英對美開放農產品市場，允許包括“氯洗雞”在內的美國農產品進入英國市場，以及讓美國私人公司進入英國人視為國寶的公共醫療保健系統“國民保健服務”（NHS），競投NHS的合約。消息一出，引發眾多英國人不滿，英國衞生大臣夏國賢表態稱，NHS是非賣品。



據星島日報報道，美國總統專機空軍一號在倫敦時間昨早九時降落在倫敦郊外埃塞克斯的斯坦斯特德機場，特朗普與夫人梅拉尼婭登上美國海軍陸戰隊一號直升機直飛倫敦白金漢宮。他們在白金漢宮花園下機時，皇儲查理斯與夫人卡米拉上前迎接。特朗普與查理斯伉儷並肩走上白金漢宮台階，向等候他們的女皇伊利沙伯二世致意。他與女皇握手後，進入白金漢宮接受午宴款待。午餐後特朗普由安德魯王子陪同到西敏寺大教堂參觀，並在戰士墳墓前獻花。到晚上，特朗普再到白金漢宮出席國宴。



不過，就在特朗普訪英前夕，他的密友、美國駐英大使伍迪.約翰遜周一向媒體透露，美國已經在考慮脫歐後的兩國貿易協議，而在未來美英談判中，包括國民保健服務（NHS）與農產品在內的所有經濟領域都將被“擺上桌面”，成為討論對象。



伍迪.約翰遜說，作為英國脫歐後可能與美達成的貿易協議的一部分，英國將須允許包括“氯洗雞”（chlorinated chicken）在內的美國農產品進入英國市場，供英國消費者選購，同時美國私營企業也應獲准競投NHS服務合約。“氯洗雞”符合美國監管規定，即可以合法用高濃度氯水清洗雞肉以消毒，但這種做法在英國被禁。歐盟一直憂慮這些雞肉可能存在氯化物殘留。