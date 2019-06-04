韓國瑜舌戰市議員　柯文哲：輕鬆點不要生氣

台北市長柯文哲接受議員質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月4日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜昨天在高雄市議會舌戰市議員，無黨籍台北市長柯文哲4日下午在台北市議會表示，韓國瑜應該輕鬆一點就好，很多事情不要生氣就好。他覺得台北市議會現在越來越理性，大家討論的問題也比較針對市政。



柯文哲4日下午率台北市政府官員赴台北市議會備詢，國民黨議員汪志冰問道，韓國瑜昨天在高雄市議會跟民進黨議員李喬如火爆對嗆，很像4年前的柯市長，當年你也是坐在座位上槌桌子，你怎麼看韓國瑜？



柯文哲笑說，這表示他已經進步了，他覺得我們台北市議會現在越來越理性，大家討論的問題也比較針對市政，真的會打到我們哪裡做錯，這樣很好，議員講得有道理的我們都有在列管。汪志冰問道，民進黨市議員簡舒培也包括在內嗎？（前幾天柯文哲與簡舒培就大巨蛋案有激烈口角，柯甚至稱，台北市政府被竊聽是千真萬確！）



柯笑說，總會有1、2個例外⋯⋯哈哈哈哈。話還沒說完，柯文哲就笑到講不下去，汪志冰則說，她好像聽得出來弦外之音。



國民黨市議員鍾沛君則接著問，對於韓國瑜舌戰高雄市議員的看法？柯文哲認為，他覺得藍綠意識型態還是⋯⋯韓應該輕鬆一點就好，也許再過幾年韓也會變好，很多事情不要生氣就好。柯舉例說，他現在都很認真在聽，心態上把每個議員都當成資訊來源。