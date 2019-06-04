嚴永添：埃塞俄比亞示巴女王的美麗傳說

埃塞俄比亞美女風情 （陳曉玲攝） 中評社北京6月4日電（作者 嚴永添）埃塞俄比亞地處非洲東北部，是非洲最古老的國家之一，至今已有3000多年歷史。國內約有85個民族，是個多民族的國家，但絕大多數人口信仰基督教。走在首都亞的斯亞貝巴街頭，仿佛置身阿拉伯世界，他們的皮膚並不太黑，男人塊頭比較高大，女人也多美貌苗條，表面上看其人種更接近中東人，確實與其他非洲同胞在外型上有著明顯的差別。而且，他們還有一段美麗的傳說。



在《聖經》中記載著西元前950年埃塞俄比亞示巴女王北上到耶路撒冷覲見以色列所羅門王的細節，“示巴女王一切所要求的，所羅門王都送給她，另外照自己的厚意饋送她，於是女王和她臣僕轉回本國去了”。據說所羅門王英俊瀟灑，女王主動前去拜訪，並以吃鹽過多晚上口渴等藉口得到了所羅王的愛情結晶。果然，女王回國後不久就生下了所羅門王的後代，並按照所羅門王的旨意，其後世代成為埃塞俄比亞人的王。



有來自英國、埃塞俄比亞、巴基斯坦和意大利等多國基因研究小組通過基因比對發現，一些埃塞俄比亞人口的基因組與以色列和敘利亞人的基因組有著驚人的相似。所以很多人相信約3000年前那次埃塞俄比亞人和以色列人之間的基因混合的傳說是真的。這個研究結果發表在美國《人類遺傳學》雜誌上，至今還沒有人提出懷疑。甚至在上世紀中葉，在以色列建國的過程中，就有成千上萬的埃塞俄比亞人自稱自己是以色列人的後代而成功移居到耶路撒冷。



（作者嚴永添，本社特約撰述）

