羅文嘉：民進黨初選民調13日中午會有結果

羅文嘉受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月4日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長羅文嘉今日下午受訪表示，初選民調將於6月10日至12日進行，最快13日中午就會有結果。如果取樣不足，會再增加一天，但機率非常低。他很有信心的說，13日中午民進黨2020“總統”初選就會有結果。



羅文嘉也說，大家都很關心民調問題，坊間也提出可能作弊等問題，他負責任的說，目前民調都沒有這樣事情發生，也盡量設想有沒有沒想到的部份，至少到目前為止，都在掌握範圍內。他表示，6月6日會正式邀請蔡賴雙方代表，以及民調相關專家來檢驗民調程式、程式抽樣等，確定完成公平民調，沒有作弊狀況發生，希望雙方參與者要有信心。



羅文嘉說，民進黨初選歷經四月、五月、六月總共三個月，好不容易到最後一段路。預計6月10日至12日3個工作天完成民調，如果3個工作天做不完，就是增加第4個工作天，最快6月13日中午揭曉，如果來不及就是14日中午會揭曉。



他表示，他們昨天與雙方陣營達成共識，民調中禁止教導民眾告訴支持者支持非本黨候選人，民調中也不能謊報年齡、戶籍地等，這都會影響民調公平性。他強調，“站在“總統”初選高度，這也不足取”，我們昨天都有告知雙方陣營。



他也呼籲，6月8日唯一一場電視政見會，呼籲蔡賴雙方陣營遵守四個共識。第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊的衣物、飾品。第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人競選廣告。第三，發表政見時都不使用手板或道具做輔助說明。第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。



