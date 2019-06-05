楊允中語中評：澳門回歸20年走出成功之路

澳門理工學院教授、一國兩制研究中心創始主任楊允中 中評社香港6月5日電（記者 張心怡）“1999年12月20日澳門回歸，這是一個歷史性大事件。回歸以後的路怎麼走？‘一國兩制’到底如何實踐？全世界都在關注。可幸的是，經過20年的摸索，澳門走出了一條具有自身特色的‘一國兩制’成功實踐之路。”澳門理工學院教授、一國兩制研究中心創始主任楊允中日前接受中評社專訪時指出，澳門寬鬆的社會環境主要得益於“一國兩制”的制度性保障，澳門堪稱“一國兩制”的大型陳列館。



今年是澳門回歸20周年，楊允中提到，不論站在國家立場，還是站在澳門立場來觀察，這20年所走過的路很不平凡。20年間，澳門改寫了自身歷史，參與了國家改革開放，亦為中華民族偉大復興的第一階段目標作出了應有的貢獻。澳門所發生的歷史性變革、跨越式發展，是驗證“一國兩制”成功實踐最具說服力的典例。



自回歸以來，澳門經濟結構不斷優化，經濟發展活力顯現，近年來一直保持著平穩發展水平。楊允中談到，當前，澳門各項經濟指標已是國際領先，並受到國際社會公認。到訪遊客數量的不斷增長為澳門經濟了增添光彩，博彩業在旅遊業的帶動下亦不斷蓬勃發展。據統計，去年（2018年）澳門的遊客數量已突破3500萬，這是任何一個旅遊發達城市都較難實現的目標。



楊允中對中評社表示，由於經濟發展速度快，澳門社會民生改善的幅度也很大，除法律規定的養老金外還有其他各項津貼，可以視為全球性的高指標。例如“現金分享計劃”，自2008年起已經實行11年，具體金額還在不斷提升，這是其他大、中、小型經濟體想都不敢想的事情。此外，還有非強制性中央公積金制度、水電費補貼等福利，可以說，澳門目前的民生水平保持著一定的深度和寬度。