共享單車漲價　“燒錢”之後共享經濟何去何從

中評社香港6月4日電／一直以來，提起“共享經濟”，人們的腦海中便會浮現出物美價廉、方便快捷等一系列美好的形容詞。很長一段時間裡，共享經濟的表現也確實配得上這樣的讚美。然而最近，情況卻在悄悄發生變化。



據中國青年報報道，在許多城市裡，常常利用共享單車通勤的人們發現，共享單車的價格與過去相比漲了不少，摩拜單車、哈嘍單車等平台的消費價格，已經達到每15分鐘1元，用戶的通勤成本開始增長。與此同時，在大大小小的店家中隨處可見的共享充電寶，時租價格也從興起之初的幾角錢，一路飈升到了2~3元的水平上，讓許多用戶產生“不敢輕易充電”的感受。



各個方面的跡象表明，共享經濟的“低價時代”似乎步入黃昏，用戶恐怕要做好準備，迎接全新的供需關係和全新的市場環境——當然，也有全新的價格。



面對這種顯著的變化，受到直接影響的用戶不禁要問：為什麼？而這個問題，實質上又可以分解成兩個問題：第一，在過去，共享經濟為何能夠如此的廉價？第二，如今，共享經濟又為何會變得昂貴起來?



有人或許會質疑：我們明明是在討論共享經濟為何漲價，為什麼反倒問起之前為何低價呢？事實上，很多用戶之所以對最近的這輪漲價感到猝不及防，一個重要的原因就在於，他們將共享經濟在一段時間裡的“低價”當成了天經地義，而從來沒有意識到，這種“低價”是有特定理由的。