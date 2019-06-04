澄清年改看法　韓國瑜：我沒講過恢復18%

韓國瑜市政會議後受訪 澄清沒講過18%。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）針對近期軍公教退休年金改革議題延燒，中國國民黨高雄市長韓國瑜4日親上火線說明，他強調，“從來沒有講過恢復18%，韓國瑜沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴裡！”



親民黨籍高市議員吳益政5月29日在議會總質詢要有意參選2020的中國國民黨高雄巿長韓國瑜就年金改革表態，韓國瑜認為，政府對過去承諾的要恢復，要改革也要獲得多數軍公教認同，“中央政府”應提出辦法提高基金效能。對此，蔡英文6月1日在臉書表示，“韓市長主張要取消年金改革，恢復過去所謂的18%年金制度。而許多媒體及政論節目名嘴也開始引用批評韓國瑜要恢復18%，引起全台熱議。



韓國瑜4日下午結束市政會議後親上火線說明，他表示，這幾天都有一些民意代表、一些人，包括“總統”的臉書，都說他講18%，其實他所表述的幾個重點，從來沒有講過恢復18%。韓國瑜更強調“韓國瑜沒有講的話，不要塞到韓國瑜的嘴巴！”



韓國瑜指出，第一、軍公教警，一個人的青春只有一次，在退休的時候，政府承諾的，政府絕對不能失信。第二，“考試院”有完整的“銓敘部”，是很健全的單位，為什麼還要疊床架屋，弄一個年金改革委員會。第三，特別期盼，整個退休公教人員基金管理機制要強化。



韓國瑜說，他講的都是像這些，並沒有提到18%，怎麼一直栽贓他咧，感覺非常奇怪。



韓國瑜表示，至於退休的公務人員、軍人、老師、警察，政府要去考慮到如何恢復，要繼續研究，讓雙方可以接受，而現役的可以溝通談判，這是非常健康的方法。