妻被批夫人干政　韓國瑜：她都在關心弱勢

韓國瑜接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日第一場公開行程，被媒體追問將近7、8個問題，從登革熱疫情問到夫人干政等，韓國瑜則強調已成立登革熱疫情小組，他也否認夫人干政說法，至於其他問題則簡短帶過。



由於高雄市爆發登革熱群聚感染，韓國瑜3日下午也親赴群聚感染的鄰里聽取簡報並走入巷子裡稽查，韓國瑜4日下午主持市政會議總算公開露面，結束後媒體也關心目前登革熱疫情處理進度。



韓國瑜表示，高雄市三民區已經有11個病例了，登革熱患者會有潛伏期，所以我們很擔憂登革熱疫情，如果未來一旦爆發之後，對高雄市城市的形象影響太大，所以今天又責成一個小組，請秘書長負責，每一天都開一次會議，建立防火牆，壓制登革熱，每一天都要緊急討論研究追蹤。



媒體詢問“資深媒體人黃光芹爆料目前有鬥李佳芬集團，還點名親信黃文財？”韓國瑜表示，他太太在高雄絕大多數時間跟體力都是用在關心腦性麻痺、重度身心障礙者、毒寶寶、外勞留下的孩子、跟善心人士籌組育幼院孩子求學經費等等，講夫人干政無法接受，包括昨天珍珠計劃是全台第一所要幫助未婚媽媽，能做多少就做多少，沒有甚麼夫人干政不干政問題。



韓國瑜也說，黃文財部分不清楚人與人之間有甚麼誤會，黃光芹女士的說法自己要提出說明。



媒體追問韓國瑜妻子李佳芬在擔任雲林縣議員時的秘書程建騰的太太，是否是跟夫人的關係才進市府？韓國瑜表示，他們認識20年以上了，才來當機要秘書，如此而已，說實在的，任用資格都不是很高，主要是品格可以信任的。



被問到吳子嘉今天出庭？韓國瑜則表示，知道，當時他正在開市政會議。



至於爆料公社民調顯示支持郭台銘71%、韓國瑜29%，是不是顯示年輕選票在流失？韓國瑜回應，他不理解，反正民調有高有低，起起伏伏都很正常，但是他個人該做的工作不會停。



媒體追問小“內閣”名單出來了嗎？韓國瑜已經不太想繼續回答，就慢慢轉身向大家說謝謝，在隨扈開道下離開聯訪現場。