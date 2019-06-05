中評鏡頭：高喊要尊嚴　長榮空姐哭了

長榮空服員遊行至張榮發基金會與苦站的同伴會合。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）桃園空服員職業工會4日下午發起“台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴”大遊行。遊行最後抵達張榮發基金會，與凌晨就在此“苦站”表達拒絕過勞、超時訴求的3名空服員代表會合，雙方碰頭不少空服員眼眶泛淚。遊行最後，工會則是率領參與遊行者念起宣言，說要一起做好戰鬥的準備，並在唸完宣言後將尊嚴的字卡張貼在張榮發大樓外，表達空服員要尊嚴的訴求。



因不滿長榮航空待遇比業界差、懲處不透明等，在要求會員外地補貼應調高、改善九大過勞航班、開放工會參與人評會，經勞資雙方經過20次協商未果下，桃園空服員職業工會發起“台灣工人拚民主、長榮空服爭尊嚴”大遊行，參與遊行的近800名空服員與其他工會代表穿著工會的藍背心，綁上“長榮空服爭尊嚴”的粉紅布條上街。



除了遊行之外，4日凌晨3名工會代表廖以勤、曲佳雲、黃君婷在張榮發基金會以“苦站”的方式，凸顯部分航班超時工作的問題。遊行最後，隊伍則是抵達張榮發基金會與“苦站”代表會合，在會合之際“苦站”代表與遊行隊伍部分成員均眼眶泛淚，給予彼此互相打氣。



廖以勤表示，她們從凌晨四點就在這裡苦站，到下午站滿12小時，手、腳都沒有感覺了。而空服員不僅僅是站著，還得在機艙高度勞動，可想而知他們辛勞、過勞的程度。



最後，遊行成員念起遊行宣言，說長榮空服員，在這個時候，我們要的不是感性與哀傷，是一起作好戰鬥。並發下“尊嚴”的白色字卡張貼在張榮發大樓外，表達空服員要尊嚴的訴求。