不用書空咄咄了！ 韓國瑜明天跟五人小組會面

高雄市長韓國瑜接受媒體訪問。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月4日電（記者 蔣繼平）挺韓團體在府前凱道舉辦的61造勢號稱有40萬人到場，讓國民黨高雄市長韓國瑜目前氣勢正旺，國民黨5人小組將在5日上午跟他進行會面，而針對媒體詢問的新台幣500萬元初選作業費用，韓國瑜受訪時則回應“明天再說明”。



中國國民黨啟動2020提名初選作業，黨中央5人徵詢小組預計5日上午10時到國民黨高雄市黨部徵詢韓國瑜參選意願。韓國瑜4日下午主持市政會議後接受訪問，媒體詢問“初選新台幣500萬元準備好了嗎？”韓國瑜則沒有回應，他表示“明天5人小組來會面之後，會再跟他們說明。”



國民黨規劃在6月10日公佈2020初選參選人名單、6月14日舉辦座談會，6月23日至7月4日舉辦電視發表會，7月5日至7月15日間舉行民調，民調執行後隔日公佈民調結果，7月28日在全代會正式提名。



而韓國瑜之前曾公開表示，如果5人小組徵詢他要不要參加“總統”選舉黨內初選，他的答案是“ Yes, I do”。但是韓也曾經提過，如果5人小組沒有來問，那他也只能書空咄咄。



而挺韓團體6月1日在府前凱達格蘭大道為韓國瑜舉辦“2020決戰.贏回台灣”造勢活動，號稱有40萬人到場參加，也展現了韓國瑜強大人氣，外界目前也相當看好韓國瑜的氣勢。