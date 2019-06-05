中評關注：郭台銘將前進高雄直搗韓大本營

郭台銘4日和村里長座談會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月5日電（記者 張嘉文）爭取中國國民黨2020大選提名的鴻海董事長郭台銘，4日和全台村里長聯誼會座談，現場來了300多位村里長，其中不乏來自高雄的眾多里長。郭在現場也透露，他月底已安排好要到高雄一趟，要深入了解高雄，郭還和來座談現場的高雄市里長聯誼總會主席劉啟芳約定好，月底去高雄時要請劉幫忙安排當地行程。



郭台銘此舉等於是要直搗黨內強力競爭對手、高雄市長韓國瑜的大本營，顯見兩人競爭已進入短兵相接。



韓國瑜6月1日台北府前凱道大造勢成功後，緊接著在8日和22日還有花蓮和台中造勢大會，可預見能再衝一波聲勢，期望對7月5日展開的民調有所拉抬。



對於緊咬在後郭台銘來說，除了強打其優勢的經濟牌外，希望讓民眾能看到他端出來的政策牛肉，也積極在各地方布局，希望能盡快補足自己陸軍比較缺乏的部分



和村里長搏感情似乎是郭台銘深入基層起手式，檢視郭4日和全台村里長聯誼會的座談，不少村里長對郭董充滿興趣，會後排了長長人龍等著要和合影，沒合照直接離開的屬少數。



據了解，目前國民黨內民調顯示，郭台銘落後韓國瑜約在8到5％，扣掉誤差範圍兩人幾乎打成平手，韓當然看到這樣的危機，這也是韓粉罕見在初選階段就發動大造勢的主因。



國民黨民調距今進入倒數一個月，韓國瑜和郭台銘兩強相爭態勢將更明顯，在這樣的激烈競爭下，如何在初選後進行整合，避免分裂，應是國民黨2020大選能否獲勝的關鍵了。