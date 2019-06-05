蕭博仁：韓國瑜魅力大　陸客來高雄多近一倍

旅行商業同業公會聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月5日電（記者 林谷隆）旅行商業同業公會聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社訪問表示，2018年平均每天入境的陸客約7800人左右，從2019年三月份開始，平均每天已成長到1萬2千人左右，也就是說今年來台的陸客，已經成長約1／3，原因與去年九合一選舉藍營大獲全勝有關。蕭博仁坦言，陸客問題其實都是卡在兩岸關係，如果關係改善，大陸願意全面開放，每年陸客來8百萬都不成問題。



旅行商業同業公會聯合會4、5日在台中舉辦“2019全台旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會”，邀請全台約700家旅行社及公協會代表與會，現場設置約300家媒合攤位，推廣特色旅宿、觀光工廠、商圈夜市特產與景點，帶來無限商機。



開幕式後，旅行商業同業公會聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社聯訪，暢談最近幾個月陸客增加的原因。



蕭博仁表示，應該是跟去年九合一選舉國民黨大獲全勝，藍營多了好幾個執政縣市，所以大陸的文化和旅遊部（過去的國家旅遊局）對各省來台人數限制，應該是有鬆綁的現象，開放名額之後，當然來台的陸客相對會變多。



蕭博仁告訴中評社，以目前的數據看來，高雄是多了將近一倍的陸客數量，當然旅客增加的原因是很多因素累積而成，最可能是因為高雄市長韓國瑜的個人魅力，在去年的選舉中被凸顯出來，讓很多大陸民眾印象深刻，所以才會想要到高雄走走看看。



蕭博仁透露，這半年以來高雄飯店的住房率都在八成以上，這是過去少見的情況。



蕭博仁向中評社說，為了讓陸客來台旅遊不會感覺一成不變，旅行商業同業公會聯合會今明兩天在台中舉辦旅行業高峰會，還找來旅遊景點、觀光工廠的業者齊聚一堂，大家直接面對面洽商，未來陸客再來到台灣旅遊，參觀不同景點就會帶來不同的旅遊感受。



從事旅遊產業40多年的蕭博仁也建議，過去陸客來台旅遊都是喜歡參加九天八夜、八天七夜的環島旅遊行程，不只參觀的時間少，行程都很趕，現在業界在推動區域旅遊概念，將台灣分成北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高高屏、宜花東及離島，安排七種不同的旅遊行程，讓陸客來台玩七次都是不同的感受。