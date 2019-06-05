中評關注：台版紙牌屋政治劇未演先轟動

國際橋牌社劇照，飾演李登輝的演員楊烈（中）。（國際橋牌社臉書） 中評社台北6月5日電（記者 鄭羿菲）美國政治影集“紙牌屋”風靡全球，台灣導演汪怡昕也正開拍台灣90年代的政治影集“國際橋牌社”，從“立法院”到“總統府”都是取景場景，甚至也重現時任中國國民黨“立委”的韓國瑜打民進黨“立委”陳水扁的橋段，搭上韓流風潮引起不少關注。



國際橋牌社的上映日期押在10月，鄰近2020大選期間，屆時影視“軟文化”會不會影響民眾對藍綠政黨、政治人物的投票傾向，也成為討論議題。



國際橋牌社歷經4年籌劃，包含田調、口訪、搜集資料，洋洋灑灑規劃了8季，第一季10集影集講述台灣在1990年到1994年解嚴之初到台北市長選舉的歷史，片中大量引用當時發生的歷史事件及人物，而這齣戲劇內容之一，包括一名陳姓“立委”擊敗執政黨的候選人，成為台北市長，十足十地以陳水扁為腳本，而包括李登輝、韓國瑜等政治人物都是劇本情節取經範圍。



1990年代的台灣政壇，可算是風起雲湧的時代，包括三月學運、通過“國家統一綱領”、全面改選“國民大會”、舉辦首屆“直轄市”及省長、縣市議員、鄉鎮市長選舉投票等事件。其中，1992年中韓建交、大韓民國與“中華民國”“斷交”，也是國際橋牌社重現的歷史場景之一。



而在兩岸關係上，1992年制定了“兩岸人民關係條例”、兩岸在新加坡的重要歷史會談，第一次“辜汪會談”就發生在1993年。雖然還不知道兩岸關係會否成為國際橋牌社的劇情內容，但李登輝的辦公室主任、外傳曾任密使的蘇志誠，就是國際橋牌攝影集顧問，提供劇本編寫靈感，對兩岸關係著墨的多寡，也成為另類焦點。



值得注意的是，國際橋牌社也趕搭韓流風潮，重現當年陳水扁在“立法院”被韓國瑜打到送醫院的場景，屆時這齣台灣90年代政壇風起雲湧的政治影集，會不會以軟文化的形式，影響選民看到國、民兩黨、韓國瑜，甚至勾起民眾厭惡藍綠惡鬥的恩怨情仇值得關注。