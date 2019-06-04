美對印貿易施壓　雙邊關係面臨挑戰

中評社北京6月4日電／美國將從6月5日起終止對印度的普惠制待遇。對此，印度政府表示，印方將維護國家利益，不會犧牲自身經濟發展以換取小額貿易優惠。



新華社報道，分析人士認為，美國此舉不僅令印度經濟承壓，也將損害美國自身利益，令雙邊關係在印度莫迪政府第二任期伊始就面臨挑戰。



經貿關係惡化



美國總統特朗普5月31日發佈總統公告說，由於印度未能確保向美國提供公平、合理的市場準入，根據《1974年貿易法》授權，美國政府將終止其普惠制待遇。



普惠制是指發達國家單方面對從發展中國家輸入的製成品和半成品普遍給予優惠關稅待遇的一種國際貿易制度，是在最惠國待遇稅率基礎上進一步減稅或全部免稅的更優惠待遇。



美國貿易代表辦公室的數據顯示，截至2017年，約56億美元印度輸美商品享受普惠制待遇，印度是該制度的最大受益者。



彭博社6月3日援引知情人士的消息稱，美方對於印度的不滿，除了對美國公司的“不利待遇”外，還有貿易不平衡問題。特朗普終止給予印度的普惠制待遇，意在迫使印方回到談判桌。



普惠制聯盟執行董事丹·安東尼3日在一份聲明中表示，美國政府不顧國會議員和數百家美國企業的反對，不顧印度對美國輸印產品的市場準入問題進行談判的意願，做出如此決策，這一決策沒有贏家。



印度工業聯合會秘書長迪利普·切諾伊指出，美國從印美雙邊貿易中獲利頗豐，終止對印普惠制待遇沒有必要。



美國智庫戰略與國際問題研究中心高級顧問理查德·羅素日前撰文指出，美印經貿關係目前處於重要的十字路口，貿易爭端似乎在升級邊緣。

