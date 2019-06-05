中評關注：獨派又發起挺賴連署　還是同批人

公開表態支持賴清德的獨派人士並未擴大。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 洪德諭）台灣海外網近日刊出一份“我們支持賴清德選“總統”連署，連署者包括前“中研院”長李遠哲、民報董事長陳永興等30多人。從年初獨派四大老發出公開信要蔡英文放棄連任、醫界連署挺賴，到青壯派呼籲蔡放棄連任，參與成員幾乎都是同一群人，勇敢表態挺賴清德的大咖似乎並未隨著初選逼近而增加。



民進黨初選民調將從6月10日開始，最快13日就有結果。



近日台灣海外網刊出一份“我們支持賴清德選“總統”的連署”，內容提到，賴清德有能力、理念和人格，多次民調顯示，他最可能打敗國民黨候選人，為了確保2020民進黨勝選，為讓本土政權繼續執政，為防止國民黨拿到政權賣掉台灣，我們強烈支持賴清德選“總統”。連署者包括前“中研院”長李遠哲、民報董事長陳永興、凱達格蘭學校校長金恒煒、台灣社長張葉森、台灣社副社長余文儀、“台灣制憲基金會”董事鄭文龍、台灣大學退休教授賀德芬等人。



回顧今年起獨派挺韓的動作，1月有“總統府資政”吳澧培、“總統府”前資政彭明敏、前中研院院長李遠哲、長老教會牧師高俊明在媒體刊登呼籲蔡英文放棄連任的公開信。隨著賴清德登記初選，先是有醫界發起支持賴清德連署，連署人包括陳永興、張葉森、余文儀等人，接著5月20日5名民進黨青壯派召開記者會呼籲蔡英文放棄連任，當時參與者有金恒煒、陳永興、鄭文龍、賀德芬等人。



對比這些挺賴行動，可發現都是重覆的一批人，初選民調將在10日展開，挺賴人馬似未大幅擴散，難怪賴最近著急的加足馬力衝刺。

