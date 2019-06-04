朱立倫：黨基層看不明白2020選舉總戰略

中評社台北6月4日電／國民黨副主席曾永權今天率協調小組成員拜會前新北市長朱立倫。據與會人士表示，朱立倫在會中向曾永權表達，基層很多人都說看不明白黨中央的2020年選舉總戰略為何。



國民黨中央提名協調小組成員國民黨副主席曾永權、郝龍斌及組發會主委李哲華等人，今天拜會爭取國民黨“總統”提名的朱立倫，雙方進行約一個小時閉門會談。



中央社報道，根據與會人士表示，由於朱立倫在目前黨內主動、被動爭取“總統”提名者中，是唯一擔任過黨主席的人，曾永權等人也藉著拜會的機會詢問朱立倫關於“立委”選舉的看法，雙方花了幾近一半的時間在談“立委”選舉。



與會人士指出，朱立倫向曾永權等人表達，2020年除“總統”大選外，“立委”選舉也很重要，現在大家很在乎“總統”初選，但不要忘了很多“立委”參選人也很緊張。朱立倫也指出，近來走訪基層，很多人都說看不明白黨中央的2020選舉總戰略是什麼。而曾永權在聽完後雖表示這很重要，但並未再多講什麼。



近朱人士表示，朱立倫之所以會有感而發是因為前幾天去高屏地區見了很多地方人士，大家不僅對“總統”選舉焦慮，也對“立委”選舉焦慮。很多基層人士指出，看不出國民黨在2020年選舉的總戰略為何，國民黨是在野黨，應主動進攻民進黨，但現在除了罵蔡英文外，就沒有其他動作了。



另外，與會人士說，雙方也有聊到，原本蔡英文的民調很低，但是國民黨內部就一直亂哄哄的，結果就讓蔡英文賺到，蔡英文的民調就起來了。



朱立倫則在會後受訪表示，在拜會的過程中有共同討論2020“總統”大選國民黨目前的狀況，主要關心的重點還是在於全黨要團結一致。因為他曾經擔任黨主席，今天也有跟小組成員討論“立委”選舉的提名狀況，畢竟“總統”大選跟“立委”一起選，國民黨都要推出最優秀的參選人及團隊。