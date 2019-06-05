新黨謝治：韓流大於國民黨　韓已一步到位

謝治。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹6月5日電（記者 黃文杰）新黨前新竹市議員謝治接受中評社訪問表示，中國國民黨高雄市長韓國瑜6月1日在台北府前凱道成功造勢，鐵桿韓粉居功厥偉，但是韓延續青天白日的熱情，參與者不能狹隘定義為深藍族群，而是泛藍大團結。而且“韓流”大於“國民黨”，第一場造勢已一步到位。



謝治是新黨創黨之前，新國民黨連線在新竹重要政治人物，曾經當選1994年就職的第四屆（現在第九屆）新竹市議員，曾任新黨全委會委員，後來一度離開政壇，赴美從事生物科技事業，四年前受鼓勵以新黨身份再度投入新竹市議員選舉，未能當選。目前在新竹科學園區綠品生物科技擔任總經理。



中評社問，怎樣看韓粉61在台北凱道替韓國瑜造勢？



謝治分析，韓國瑜不是本人足夠智慧，就是背後高人指點，第一場誓師大會選在台北，遠離高雄或南部縣市，意味“這不是我的老巢”，來挺韓不是動員，是韓粉自發性參與，這樣選戰策略與佈局，顯示韓已經站在制高點，鳥瞰2020大選，光“台北場”造成40萬韓粉來挺韓，緊接著花蓮、台中等場地接連舉辦，一波波激起熱情，讓“韓流”持續保溫。



被問到，很多人批評來挺韓，多半年紀比較長，好比退休軍公教警消，不滿年改權益受損，韓粉屬於“特定族群”，屆時韓取得國民黨提名，未能贏得中間多數選民認同？



謝治認為，所謂“鐵桿韓粉”，確實有必要存在，就好比黃花崗72烈士，總要有第一批熱血站出來，接下來就是摧枯拉朽，到地方辦大型造勢，重點是兩軍對峙，不看顏色，中間多數選民看的是氣勢，況且韓讓人願意拿出青天白日的旗幟，願意認同“中華民國”，站在青天白日旗幟底下，已經不是深藍或特定族群的專屬權利。



被問到“台北場”主辦單位宣布來了40萬人，是否意味國民黨初選“比賽結束”？



謝治說，他不是國民黨員，不便評論，不過這次國民黨初選，採取全民調，也就是所有人都可以參與，因此韓國瑜第一場成功造勢，“一步到位”，對於全民來說，最大的好處是，省去看國民黨內鬥的無聊政治大戲，趕快進入戰鬥位置，尤其韓國瑜主打“庶民“總統”，會贏得全體人民的心。



他告訴中評社，韓國瑜在不是國民黨動員下，成功掀起來巨大韓流，顯然“韓流”大於“國民黨”，就好比把啟動巨大磁鐵，已經充好電，把萬事萬物吸過來，當然會成為泛藍新共主，韓國瑜若獲得國民黨提名，會凝聚泛藍大團結，卻也可能讓沒有中心思想的小黨，面臨生存危機。



謝治解釋，新黨當年以“中華民國”加上“蛋黃”，颳起新黨旋風，只要新黨指定誰參選，就保證當選，現在韓國瑜與鐵桿韓粉也一樣，等到韓正式獲得國民黨提名，接下來，韓只要下達指令，好比傳遞“國民黨要在‘立法院’席次過半”，選民就會全力相挺黨提名，也保證當選，這多少會給小黨壓力，就看怎樣政黨協商，確保小黨席次。



他說，泛藍的小黨若沒有中心思想，想靠韓流壯大，一定會被邊緣化。



被問到，韓國瑜會不會被民進黨“高高捧起、狠很砍殺”？



謝治觀察，台灣藍綠政治最棘手，就是“賣台”言論，但是韓國瑜一路走來，想扣紅帽子證實失敗，民進黨嘲諷到大陸簽了多少MOU，實際又賺了多少錢？這樣的批評反而幫助韓國瑜，讓選民清楚知道，賣不出去就是民進黨蔡政府的阻擋，韓國瑜只是小小高雄市長，當然要全力送進“總統府”，至於故意抹黑韓國瑜的人格，黑韓激起更多人挺韓。