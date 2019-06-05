中評關注：綠初選白熱化　黨內挺賴要勇氣

蔡英文與賴清德初選競爭白熱化。（中評社 資料照） 中評社台北6月5日電（記者 黃筱筠）民進黨2020初選6月10日起將進行電話民調，最快13日中午過後就會有結果。加上8日又將舉行政見發表會，蔡英文與賴清德兩陣營最近火力升高，前“中研院”長李遠哲號召獨派連署力挺賴清德，要求蔡放棄連任。部分支持賴的公職人員公開表態，卻遭高層關切，趕緊“下架”表態的標語，挺賴在黨內似乎有寒蟬效應。



蔡英文與賴清德兩方陣營動作不斷。有綠委過去立場較挺賴，但最近蔡、賴地方行程都跟，例如4日蔡、賴都到高雄，某位綠委兩邊都陪同，避免造成選邊站的印象。挺賴清德的民進黨公職人員相較於挺蔡英文低調許多，甚至擔心遭到關注，而選擇默默拉票，不進行檯面上的表態。



相較挺賴清德的黨公職較低調，挺蔡英文綠委就很高調。謝系綠委管碧玲傳送簡訊給支持者，除了祝賀端午節，也公開表態民調要支持蔡英文連任。英系人馬、台北市議員吳沛憶今天下午也將到黨中央一樓發起“包粽挺小英”的活動。



蔡賴支持者態度有點詭譎，除了獨派敢公然支持賴，其他黨內公職都傾向低調。有挺賴的綠營公職人員就抱怨，為什麼支持蔡的可以這麼大剌剌，但挺賴卻只能偷偷摸摸，而挺賴的公職人員，為避免遭到挺英高層的關切，就轉為默默私下拉票。