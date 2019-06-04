外交部：美方關於中方白皮書的聲明是顛倒黑白

中評社北京6月4日電／針對美方聲明稱對中方發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書感到“失望”，外交部發言人耿爽4日說，美方的聲明完全是顛倒黑白、強詞奪理。建議美方認真閱讀中方兩份白皮書，不要再自以為是、自說自話。



當日例行記者會上，有記者問，美國貿易代表辦公室和財政部3日發表聯合聲明，對中方發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書表示失望，再次指出是中方在磋商中“反悔”，並稱美方對中方採取的行動旨在制止中方的不公平貿易行為。中方對美方的聲明有何回應？



“美方的聲明完全是顛倒黑白、強詞奪理。”耿爽說，中方2日發佈《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，完整、準確地還原了中美經貿磋商的過程，介紹了事實真相。白皮書說得清清楚楚，中美經貿磋商每次經歷波折都是由於美方出爾反爾、違背共識、不講誠信造成的。美方指責中方在磋商中“開倒車”，完全是歪曲事實、倒打一耙。



就美方指責中方從事“不公平貿易行為”，耿爽指出，去年9月24日，中方發佈了《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書，對美方在貿易逆差、知識產權、技術轉讓等方面對中方的不實指責一一進行了權威回應和批駁。美方最新聲明提及的觀點不過是老調重彈。



“我建議美方認真閱讀一下中方發佈的兩份白皮書，不要再自以為是、自說自話。”他說。



耿爽表示，通過對話協商解決貿易摩擦才是正道。在相互尊重、平等相待、誠信守諾的基礎上，達成一個互利雙贏的協議，不僅符合中美兩國的利益，也是國際社會的普遍期待。



“加徵關稅不但不會使美國‘再次偉大’，反而只會使美國受到傷害。”耿爽說，中方有決心、有能力維護自身的合法正當權益。希望美方早日認清形勢，回歸正軌，同中方相向而行。