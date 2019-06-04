商務部：美方指中方在磋商中開倒車是無稽之談

中評社北京6月4日電／新華社報道，記者4日從商務部獲悉，商務部新聞發言人當日應詢就美方對《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書發佈的聲明發表談話。



中國政府2日發佈了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，美國貿易代表辦公室和美國財政部3日就白皮書發表聲明。



商務部新聞發言人表示，美方不顧多邊貿易規則，以貿易逆差為由頻繁採取單邊主義和保護主義措施，挑起中美經貿摩擦，同時在中美經貿磋商中企圖將自身利益訴求強加於中國，是典型的貿易霸凌主義行為。美方做法給中美兩國和世界造成損害，責任完全在美方。中方認為，美對華貿易逆差受到多種客觀因素影響，是市場作用的結果。美方從中美貿易中獲益巨大，“吃虧”論完全站不住腳。



發言人說，本屆美國政府自上任以來，罔顧全球利益，堅持“美國優先”，藐視國際責任和義務，肆意動用政府力量打壓他國企業，擾亂全球產業鏈、供應鏈。誰不尊重國際規則，誰採取“不公平”做法，不言自明。



發言人表示，中方始終抱著最大的耐心和誠意，推進中美經貿磋商，《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書對此已進行了詳細闡述。美方指責中方在磋商中“開倒車”，完全是無稽之談。在磋商過程中，就文本內容及相關表述提出修改建議、做出調整，這是貿易談判的通常做法。美國政府在過去十餘輪談判中曾不斷調整相關訴求，但卻隨意指責中方“開倒車”，無非是要潑臟水，這是中方不能接受的。



發言人說，中方始終認為，雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決。但磋商是有原則的，需要建立在相互尊重、平等互利的基礎上。如果一方不尊重另一方的主權和核心利益，想通過施壓迫使另一方做出讓步，以取得只對自己有利的結果，這種談判是不會成功的。希望美方放棄錯誤做法，同中方相向而行，本著相互尊重，平等互利的精神，管控分歧，加強合作，共同維護中美經貿關係健康穩定發展。