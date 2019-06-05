韓8日花蓮造勢　王金平之友會挺進高雄

王金平(右)4日晚間參加母校台灣師範大學校慶晚宴。(照片：王金平辦公室提供) 中評社台北6月5日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的前“立法院長”、不分區“立委”王金平無懼高雄市長韓國瑜6月1日台北府前凱道造勢成功的壓力，原規畫8日匯集高雄農漁會各級幹部及代表造勢，室外場地計劃號召3千到5千人。王金平4日晚間表示，警察以沒事先申請、在公路旁邊太危險為由不准，活動改室內舉行，由1500人代表成立“王金平之友會”。



8日當天，韓國瑜轉往東部，出席韓粉在花蓮舉行的造勢大會。王金平則前進高雄，頗有爭地盤之勢。



除了8日在高雄造勢活動，王金平還規劃6月10日南投成立“王金平之友會”、6月23日雲林縣舉行造勢活動，和“韓流”抗衡。不過他否認是要和韓國瑜互別苗頭，而會一步一腳印，走自己該走的路。



王金平4日晚間出席台灣師範大學校慶晚宴時表示，也是師大校友的前“考試院長”許水德曾鼓勵他參選，希望台師大出一位“總統”，所以他聽許水德的話，今年拚看看，他一定參選到底，關關難過關關過。



國民黨啟動2020提名初選作業，黨中央5人徵詢小組預訂6日與王金平會面，王金平說，還不知道要談什麼，因為是5人小組要來看他，不是他要看5人小組。



有關6月8日在高雄的造勢活動，王金平表示，這場造勢是高雄農漁會各級幹部參加，本來有3千到5千人要去，想來的太多了，場地就在餐廳外面的路上，但警察說一方面沒有申請，二方面在公路旁邊太危險，所以不准，而且辦在室外又怕太熱、又怕下雨，所以辦在室內，座位大概盡量擠到1500位，共同成立“王金平之友會”。



另一位參選人、鴻海董事長郭台銘說“黑郭”比“卡韓”更多，謠言滿天飛，不利國民黨團結。對此，王金平說，國民黨需要團結，大家用君子之爭的態度來處理互相競爭的事。



國民黨6位參選人包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前“立法院長”、不分區“立委”王金平，前台北縣長周錫瑋及台大教治系教授張亞中。



國民黨初選特別辦法規劃6月10日公布參加初選名單，6月23日到7月4日間舉辦電視發表會，7月5日到15日展開民調，7月16日公布全民調結果，7月17日報中常會核備，7月28日全代會正式提名。