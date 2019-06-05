吳軍捷：善用抗戰史實　增進兩岸共同命運感

吳軍捷（左）與國務院港澳辦主任張曉明 中評社香港6月5日電／5月28日，中國和平統一促進會香港總會副會長及其屬會香港抗戰歷史研究會會長吳軍捷隨統促會訪京團到北京，次日全國政協汪洋主席在人民大會堂河北廳會見了訪京團全體成員，並表示他是首次用中國和平統一促進會會長身分公開活動。汪主席傳達了習主席對台灣問題的重要指示，對香港的統促工作提出了五點要求。中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，中共中央統戰部常務副部長張裔炯，中共中央台辦、國務 院台辦主任劉結一，中央政府駐香港聯絡辦公室主任王志民等參加了會見。



中國統促進會副會長、全國人大蔡達峰副委員長在座談時，提到香港對台工作的特殊作用。吳軍捷在發言中，建議對台工作要善用抗日戰爭的史實，建立兩岸的共同話題和共同命運感，對二戰後的世界格局作研究交流。並特別提出了對當年侵華日軍在廣州南石頭難民營施行細菌戰的歷史作出深入調查，建設遺址紀念館。蔡副委員長當場表示贊許，並答應把我們的報告轉交汪洋會長閱示。國台辦領導也對這方面的題材深感興趣。在與國務院港澳辦主任張曉明交流時，吳軍捷向他當面作了簡單報告並遞交了有關報告。隨後，港澳辦聯絡司司長吳煒打來電話，轉達張主任對這個建議的肯定和謝意，表示張主任會與廣東省委書記李希提出此事，希望省委支持。在與中央統戰部常務副部長張裔炯、台辦主任劉結一會面時，香港總會姚志勝會長都提及此事，得到領導的關注。



5月31日下午，香港抗戰歷史研究會正副會長吳軍捷、張方，聯同全國政協委員凌友詩一起拜會中國文物保護基金會理事長勵小捷，秘書長梁剛，向他們詳細報告了南石頭遺址保護工作，得到他們的肯定和鼓勵。隨後，與初迎霞副秘書長、項目部主任陶崢舉行了工作會議，得到許多具體建議和支持。6月1日，專程到沈陽拜訪了發現日軍香港細菌戰研究所的收藏家張廣勝，作了充分的交流。並與沈陽市委宣傳部領導探討了兩地合作交流抗戰歷史的可能性。經中國文保基金會介紹，6月2日吳、張再行拜訪了紅色文化保護基金會負責人，也是新四軍歷史研究會常務副會長王小戩，商談在廣州、香港保護紅色歷史的合作，因為同是抗日老兵的後代，大家同視為一家兄弟，交談十分融洽，今後將有實質的合作。



這次赴京後，香港抗戰歷史研究會將同廣州專家趕赴湖南常德日軍細菌戰研究所、成都建川博物館尋求支持和合作，將把包括南石頭難民營在內的抗戰遺址的保護工作繼續推進。

