高雄三鳳商圈會長有隱憂　擔心韓國瑜離開

高雄三鳳中街商圈促進會會長陳玉童（左二）來到台中參展。（中評攝社 林谷隆攝） 中評社台中6月5日電（記者 林谷隆）高雄三鳳中街商圈促進會會長陳玉童接受中評社訪問表示，這幾個月來高雄的旅客確實變多了，連傳統市場型態的三鳳中街商圈都可以遇到很多陸客來買南北貨與茶葉，讓商家平均營收增加一成，業者看到商圈有回溫的情況，都知道是因為韓國瑜的魅力所致，讓東南亞、日本、港澳及大陸的旅客想要來高雄走一走，所以我們希望韓市長能“做好做滿”，讓高雄的觀光再活絡四年。



旅行商業同業公會聯合會4、5日在台中舉辦“2019全台旅行業高峰論壇暨觀光產業商圈媒合會”，邀請全台約700家旅行社及公協會代表與會，現場設置約300家媒合攤位，推廣特色旅宿、觀光工廠、商圈夜市特產與景點，帶來無限商機。高雄三鳳中街商圈促進會會長陳玉童帶著商圈部分廠商來到台中參展，希望未來能結合旅行社行程，將更多旅客帶進三鳳中街。



高雄三鳳中街商圈促進會會長陳玉童接受中評社訪問表示，今年感受到商圈有回溫的情況，人潮增加能看得到，提袋率也有增加，本地的台灣人變化不大，最特別是增加的旅客都是外籍旅客，包括東南亞、日本、港澳及大陸客，如媒體所報道，高雄的旅客真的變多了。



陳玉童提到，陸客團主要都是到六合夜市等旅遊景點，旅客都是一團團來，所以人數增加非常明顯，三鳳中街雖然是傳統型的市場，但是受惠於商圈附近有很多商務型旅館，任何一個時段都會遇到有自由行旅客來消費。



陸客增加對三鳳中街的商家是否有實質助益？陳玉童強調，當然有幫助，他發現很多自由行陸客在大陸就已經做好功課，住高雄都會特地來三鳳中街買南北貨與茶葉，因為我們的茶葉一定比購物店便宜，而且品質更有保障，有些還是經過市政府推薦來採購。



對於高雄市長韓國瑜在海內外掀起一股韓流，也帶動讓高雄市的名氣大增，如何看待韓有意“承擔”參選2020大選？



陳玉童回答，因為韓市長如果當選總統，離開高雄的話，我們確實也擔心陸客會跟著他離開，不像現在陸客都會來高雄消費。所以站在高雄市的商圈主委的立場，我們當然會希望韓市長“做好做滿”，讓高雄的觀光再活絡四年。



陳玉童提到，從6月1日台北凱道挺韓活動，我們看到韓流真的很多人，就像現在在高雄舉辦活動，只要標榜韓國瑜市長會出席，就會吸引很多人來參與，韓市長確實有政治魅力，所以我們才會希望他能留在高雄，繼續讓高雄發大財。