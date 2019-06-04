文化和旅遊部就赴美旅遊安全提醒答記者問

中評社北京6月4日電／新華社報道，文化和旅遊部4日下午在國新辦舉行的專題新聞發佈會上，發佈了中國遊客赴美旅遊安全提醒。文化和旅遊部新聞發言人喻劍南還就此回答了記者提問。



問：為何發佈這一安全提醒？



答：此次文化和旅遊部發布赴美旅遊安全提醒，主要是出於安全方面的考慮。安全是旅遊的生命線，每一位中國公民在海外旅行時的人身安全，都是中國政府時刻關心的問題。美國是中國公民出境旅遊的重要遠程目的地之一。但是近年來，美國槍支暴力犯罪和社會治安事件頻繁發生。中國遊客的人身和財產安全也受到了威脅和侵害。就在3天前，弗吉尼亞州發生的一起槍擊事件，造成13人死亡。為更好地保護中國遊客的人身安全和合法權益，在此，我們提醒中國遊客，在出國旅行前一定要充分評估風險，特別是了解當地的法律、治安狀況，包括槍支管制等情況，提高安全防範意識，謹慎前往，確保平安。



問：請介紹中國遊客赴美旅遊的規模？



答：關於中國遊客赴美旅遊的規模，我們注意到，美國國家旅遊辦公室近期公佈了一組數字，2018年美國接待的外國入境遊客中，中國遊客人數約300萬人次，消費約300億美元。



問：在當前大形勢下，對中國遊客赴美預期有何評估？



答：2018年，中國公民出境旅遊總人數近1億5千萬人次。這麼多遊客出遊，選擇去哪裡，既取決於遊客個人意願，也取決於旅遊企業產品設計等多種因素。而其中最重要的一個因素，毫無疑問就是旅遊目的地的整體安全環境。相信中國遊客會根據自身情況，對旅遊目的地的安全狀況做出謹慎評估，明智選擇。